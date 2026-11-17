O femeie care locuieşte într-un cartier de la marginea Ploieştiului a fost prinsă în timp ce transporta, cu un cărucior pentru cumpărături, deşeuri provenite din gospodărie, pentru a le arunca pe domeniul public. Verificările făcute de poliţiştii locali au arătat că familia femeii nu are contract cu firma de salubritate, iar deşeurile erau duse pentru a fi aruncate într-o zonă unde localnicii depozitează frecvent gunoiul. Femeia a primit amenzi în valoare totală de 4.500 de lei.

O femeie cu domiciliul în cartierul Bereasca, situat la marginea oraşului Ploieşti, a fost prinsă de poliţiştii de la Serviciul Protecţia Mediului din cadrul Poliţiei Locale Ploieşti în timp ce ducea cu un cărucior pentru cumpărături gunoi pentru a-l abandona pe stradă.

„În cursul zilei de marţi, 17 noiembrie 2026, un echipaj de poliţişti locali care patrula în Cartierul Bereasca - zonă unde se semnalează în mod constant abandonul ilegal de deşeuri pe domeniul public - a depistat o persoană de sex feminin în timp ce împingea un căruţ plin cu deşeuri menajere, vegetale şi ambalaje, pe strada Albăstrelelor, îndreptându-se spre strada Drumul Serii cu intenţia de a le abandona. Persoana în cauză a fost sancţionată contravenţional cu o amendă în valoare de 2.500 lei, pentru încălcarea dispoziţiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 676/2024 referitoare la aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare", informează reprezentanţii Poliţiei Locale Ploieşti, citați de News.ro.

Verificările făcute de poliţiştii locali au arătat că nu există un contract încheiat cu operatorul de salubrizare autorizat pentru ridicarea deşeurilor menajere de la imobilul unde femeia locuieşte, motiv pentru care aceasta a primit o a doua amendă contravenţională, în valoare de 2.000 de lei.

Statisticile Poliţiei Locale arată că, în urma controalelor făcute în municipiul Ploieşti în prima jumătate a lunii noiembrie, poliţiştii locali au aplicat 21 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 25.000 de lei, pentru încălcarea legislaţiei de mediu.

Editor : M.B.