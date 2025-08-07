Live TV

Video O femeie din Timişoara este căutată de Poliţie după ce a intrat cu maşina pe contrasens într-un sens giratoriu

Data publicării:
BUCURESTI - ZIUA POLITIEI ROMANE - STANDURI EXPOZITIONALE - 25 M
Foto: Inquam Photos/Cosmin Enache

O femeie din Timişoara este căutată de poliţişti, după ce a intrat cu maşina pe contrasens, într-un sens giratoriu. Incidentul a fost filmat la ieşire din Timişoara, pe Calea Aradului.

Imaginile cu femeia aflată la volanul maşinii care a intrat pe contrasens, într-o intersecţie prevăzută cu sens giratoriu, au fost postate pe o reţea de socializare de un alt şofer.

”În urma apariţiei în spaţiul public a unor imagini care surprind un conducător auto circulând neregulamentar într-un sens giratoriu de pe Calea Aradului, la ieşirea din municipiul Timişoara, poliţiştii rutieri s-au autosesizat şi au demarat verificări în vederea identificării conducătoarei auto şi dispunerii măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Timiş.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
militari ucraineni
1
Aproape 30.000 de dezertori au revenit în armata Ucrainei, după promulgarea unei legi de...
Nicușor Dan.
2
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
augustin lazar declaratie revocare inquam george calin 20181024201111_IMG_3093-01-01
3
Mesajul fostului procuror general al României, care l-a trimis de două ori în judecată pe...
fulger si nori de furtună
4
Alertă de vijelii puternice, ploi și grindină în patru județe din țară. Alte 11 și...
Kestutis Budrys
5
Lituania cere sprijinul „imediat” al NATO după incidentul de săptămâna trecută când o...
Femeia desfigurată de propriul iubit a rupt tăcerea! De ce a refuzat, de fapt, să iasă din liftul în care a fost bătută
Digi Sport
Femeia desfigurată de propriul iubit a rupt tăcerea! De ce a refuzat, de fapt, să iasă din liftul în care a fost bătută
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
florin salam la zilele comunei logresti gorj
În plină criză economică, o primărie cu 2.300 de locuitori a plătit...
nina iliescu-Mediafax Foto-Bogdan Stamatin
Primul mesaj public al Ninei Iliescu după moartea fostului...
un politist dirijeaza traficul
Șoferii vor rămâne fără permis dacă nu își plătesc amenzile...
profimedia-0213789032
Traian Băsescu primește din nou locuință de la stat. Fostul...
Ultimele știri
Măsuri ale reformei administrative: impozite mărite și executări silite pentru recuperarea datoriilor de către primării
Premierul britanic Keir Starmer îl mustră pe Andrew Tate și avertizează băieții expuși riscului „masculinității toxice” din online
Ion Iliescu a fost înmormântat cu onoruri militare, la Cimitirul Ghencea. S-au tras 21 de salve de tun în memoria fostului președinte
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
tutun tigarete
Contrabandă de milioane: doi români puși sub acuzare în Ungaria, după ce au fost prinși cu peste 8 tone de tutun
mașină Poliția Română
Două fetițe, rătăcite într-o pădure din Botoșani în timpul unei furtuni, au fost găsite cu ajutorul unui mesaj RO-Alert
droguri DIICOT politia romana
Un tânăr din Arad a fost prins în flagrant în timp ce ridica 13 kilograme de droguri sosite prin curier din Spania
crima teleorman
Noi detalii despre dubla crimă din Teleorman. Atacatorul a agresat o femeie, în prima zi după eliberarea din închisoare
Screenshot 2025-08-05 173845
Dublă crimă în Teleorman. Suspectul, ieșit recent din închisoare, a fost reținut pentru uciderea unei femei în vârstă și a fiului ei
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, mesaj de dor pentru Felix și un clip nemaivăzut din viața lor de cuplu: "Voi lupta pentru...
Cancan
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Fanatik.ro
Legătura neștiută dintre Călin Georgescu și Ion Iliescu. Cum au colaborat cei doi pentru a obține bani pentru...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Ion Iliescu, monitorizat de CIA încă din timpul regimului Ceaușescu. Documentele declasificate: a fost sau nu...
Adevărul
La vederea cortegiului funerar al lui Iliescu, un cetățean a strigat „mai bine mort, decât comunist!”
Playtech
Cum a apărut Viorica Dăncilă la înmormântarea lui Ion Iliescu! A atras toate privirile, detaliul neaşteptat...
Digi FM
Fiul lui Liam Neeson, încântat de relația tatălui său celebru cu Pamela Anderson. Starul nu se mai vedea...
Digi Sport
S-a aflat! Câți bani tocmai s-au plătit pentru Andrei Rațiu
Pro FM
Văduvul Tinei Turner, din nou îndrăgostit, la doi ani de la moartea solistei: "Acum pot fi iar fericit". Cine...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
O angajată dă în judecată compania Orange, unde era angajată, pentru că a fost plătită 20 de ani fără să facă...
Newsweek
Actul pe care trebuie să îl aibă pensionarii la zi pentru a nu pierde pensia. Casa Națională anunță
Digi FM
Nicușor Dan, marele absent de la funeraliile lui Ion Iliescu. Unde se afla, de fapt, președintele
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Grecia. Turiștii, terifiați de un mistreț în timp ce înotau în largul unei insule...
Film Now
Robert De Niro, cu barbă albă, pe străzile din NYC, la câteva zile după ce a vorbit despre cea mai nouă...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”