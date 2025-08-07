O femeie din Timişoara este căutată de poliţişti, după ce a intrat cu maşina pe contrasens, într-un sens giratoriu. Incidentul a fost filmat la ieşire din Timişoara, pe Calea Aradului.

Imaginile cu femeia aflată la volanul maşinii care a intrat pe contrasens, într-o intersecţie prevăzută cu sens giratoriu, au fost postate pe o reţea de socializare de un alt şofer.



”În urma apariţiei în spaţiul public a unor imagini care surprind un conducător auto circulând neregulamentar într-un sens giratoriu de pe Calea Aradului, la ieşirea din municipiul Timişoara, poliţiştii rutieri s-au autosesizat şi au demarat verificări în vederea identificării conducătoarei auto şi dispunerii măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Timiş.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : S.S.