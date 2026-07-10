O femeie s-a prăbușit cu parapanta în Brașov. Salvamontiștii au coborât-o dintr-un arbore, unde rămăsese agățată la 10 metri înălțime

O femeie a rămas agăţată cu parapanta într-un copac, la o înălţime de 10 metri, fiind coborâtă de salvamontiştii din Braşov. Femeia nu a fost rănită.

Salvamontiştii din Braşov anunţă, vineri seară, că au avut două intervenţii.

„O parapantistă a rămas agăţată cu aripa în crengile unui copac, la peste 10 metri înălţime, în zona Crucurului Mare. După ce a fost localizată conform coordonatelor GPS primite, a fost coborâtă în siguranţă din copac, cu ajutorul materialelor de alpinism”, au precizat salvamontiştii.

Potrivit acestora, din fericire, femeia nu a suferit niciun traumatism, drept pentru care a fost doar transportată în staţiune.

În cel de-al doilea caz a fost vorba despre o turistă, care a suferit un atac de panică, în partea superioară a Masivului Postăvaru.

„Şi în acest caz, persoana a fost coborâtă în siguranţă în staţiune”, au precizat salvamontiştii.

Aceştia se aşteaptă la un număr mai mate de intervenţii pe durata weekend-ului, având în vedere că o să crească numărul de turişti.

Editor : Liviu Cojan