O firmă de curierat din București, prinsă cu peste 500 de angajați „la negru”. Florin Manole: „Amenda a fost de doar 200.000 lei”

Peste 500 de angajați „la negru” au fost descoperiți într-o singură zi de inspectorii de muncă la o firmă de curierat din București. Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat că amenda în astfel de cazuri este mult prea mică.

„530 de oameni, găsiți într-o singură zi muncind fără contracte, la o firmă de curierat din București. Aceasta nu este doar o cifră, ci dovada că munca nedeclarată în anumite sectoare noi de activitate este destul de mare. Pentru o asemenea situație gravă, amenda a fost de doar 200.000 lei, pentru că așa prevede legislația actuală. Este mult prea puțin pentru a descuraja abuzurile. Tocmai de aceea, în pachetul 2 de modificări legislative, coaliția a propus creșterea amenzilor pentru munca la negru”, a transmis pe Facebook Florin Manole.

Ministrul Muncii a mai precizat că a vorbit de curând, la o dezbatere BNS, despre „cât de important este ca oamenii să aibă drepturi clare și protecție reală. Iată că discuția a fost confirmată de realitate”.

Descoperirea a fost făcută marți, 23 septembrie 2025, a anunțat și Inspecția Muncii, conform News.ro.

„Cifra de 530 de persoane identificate lucrând fără forme legale la un singur angajator, într-o singură zi, este un semnal de alarmă extrem de serios. Astfel de practici de eludare a legii afectează concurenţa loială şi, cel mai grav, lasă sute de oameni fără protecţie socială. Inspecţia Muncii va continua intensificarea controalelor, vizând toate domeniile de activitate, pentru a descuraja şi sancţiona cu maximă rigurozitate orice formă de muncă nedeclarată”, a afirmat Mihai Uca, inspector general de stat adjunct.

