Un dosar de fraudă cu fonduri europene, cu un prejudiciu de peste 200.000 de euro, a ajuns în instanță în Croația. Fondatorul unei grădinițe, un responsabil de proiect și instituția în sine sunt acuzați de fraudă cu subvenții și falsificare de documente.

Potrivit Parchetului European, ancheta vizează obținerea unor finanțări de peste 211.000 de euro, destinate îmbunătățirii serviciilor oferite copiilor într-o grădiniță cu sedii în localitățile Đakovo și Vrpolje. Proiectul era finanțat în proporție de 85% din Fondul Social European, iar restul banilor proveneau de la bugetul de stat al Croației.

Anchetatorii susțin că ar fi fost întocmite rapoarte false privind prelungirea programului de funcționare al grădiniței. De asemenea, registrele de prezență ale copiilor ar fi fost modificate pentru a demonstra că aceștia beneficiau de programul extins. Documentele ar fi fost ulterior depuse la Serviciul Croat pentru Ocuparea Forței de Muncă, în vederea obținerii subvențiilor.

Autoritățile au aprobat aproape toate cererile de plată, iar suma virată a depășit 210.000 de euro. Potrivit procurorilor europeni, banii ar fi fost folosiți pentru acoperirea cheltuielilor curente ale grădiniței.

Prejudiciul estimat este de peste 178.500 de euro pentru Fondul Social European și de aproximativ 31.500 de euro pentru bugetul național al Croației.

Editor : A.R.