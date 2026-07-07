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O inițiativă legislativă ar putea modifica radical Legea cetățeniei române. Modificările propuse

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FOTO: Profimedia Images
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Parlamentarii USR de Diaspora, deputatul Iulian Lorincz şi senatorul Cătălin Bochileanu, au depus o iniţiativă legislativă care le conferă cetăţenilor străini căsătoriţi cu români dreptul de a solicita cetăţenia română, chiar dacă nu domiciliază în România.

Proiectul modifică Legea cetăţeniei, astfel încât persoanele căsătorite şi care convieţuiesc în străinătate cu cetăţeni români să poată solicita cetăţenia română, cu condiţia ca mariajul să fie înregistrat în registrele româneşti de stare civilă de cel puţin 10 ani, se arată într-un comunicat transmis marţi AGERPRES.

În prezent, legea condiţionează acordarea cetăţeniei de o perioadă îndelungată de şedere în România, fără a ţine cont de situaţia soţilor care convieţuiesc în afara ţării.

„România trebuie să fie alături de cetăţenii săi, indiferent unde au ales să trăiască. În ultimele decenii, foarte mulţi români şi-au întemeiat familii în afara graniţelor, alături de cetăţeni ai altor state, iar statul român are datoria să le respecte această alegere. Nu este firesc ca soţii lor să fie excluşi de la posibilitatea de a solicita cetăţenia română doar pentru că domiciliul familiei este în altă ţară. Într-o lume în care mobilitatea este o realitate, legătura cu România nu poate fi măsurată doar prin adresa din buletin. Sunt familii care vorbesc româneşte, îşi cresc copiii cu respect pentru cultura şi tradiţiile noastre şi îşi doresc ca această legătură cu România să fie recunoscută şi de statul român", susţine deputatul Iulian Lorincz, potrivit comunicatului.

La rândul său, senatorul Cătălin Bochileanu subliniază că proiectul nu relaxează condiţiile pentru acordarea cetăţeniei, ci elimină doar o cerinţă care nu mai corespunde realităţilor actuale.

„Nu acordăm cetăţenia mai uşor şi nu facem compromisuri în privinţa verificărilor. Rămân în vigoare toate condiţiile privind cunoaşterea limbii române, a culturii şi civilizaţiei româneşti, a Constituţiei şi a imnului naţional, precum şi verificările administrative şi de securitate. Oferim însă familiilor româneşti din Diaspora şansa de a fi tratate echitabil şi aliniem legislaţia României la practicile existente în numeroase alte state europene. Spre exemplu, în Italia, soţii cetăţenilor italieni pot solicita cetăţenia după trei ani de căsătorie dacă locuiesc în străinătate. În Olanda şi Portugalia, cetăţenia poate fi obţinută după trei ani de căsătorie, chiar dacă familia locuieşte în afara teritoriului naţional, iar în Franţa după patru ani", a spus el.

Iniţiatorii proiectului arată că ideea unei astfel de reglementări a beneficiat de sprijinul unei majorităţi parlamentare încă din 2022, când Parlamentul a adoptat un proiect cu acelaşi obiect. Acesta a fost însă declarat neconstituţional. Actuala iniţiativă preia observaţiile Curţii Constituţionale şi corectează problemele care au dus atunci la respingerea proiectului, mai precizează sursa citată.

Editor : A.R.

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