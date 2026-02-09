Live TV

O insulă italiană introduce reguli noi pentru turiști. Zona este renumită pentru vilele albe, litoral şi hotelurile de lux

Data publicării:
Capri, Italia.
Capri, Italia. Foto: Profimedia Images

Insula italiană Capri va interzice, începând de vara aceasta, accesul grupurilor de peste 40 de persoane, pentru o mai bună gestionare a afluxului de vizitatori, transmite agenţia italiană ANSA, preluată de Agerpres. 

În cazul grupurilor alcătuite din peste 20 de persoane, ghizii vor trebui, de asemenea, să utilizeze căşti fără fir şi nu difuzoare, în conformitate cu o nouă reglementare aprobată de consiliul municipal.

În plus, ghizii vor trebui să poarte un semn de recunoaştere discret şi nu o umbrelă sau alt obiect foarte vizibil ori inestetic pentru a fi recunoscuţi de persoanele din grupul lor.

Insula Capri, situată în Marea Tireniană, în apropierea oraşului Napoli, este renumită pentru vilele albe, litoralul şi golfurile sale, precum şi pentru hotelurile sale de lux.

Insula are aproximativ 13.000 de rezidenţi permanenţi, însă în timpul verii atrage mulţimi de vizitatori, al căror număr este estimat la până la 50.000 pe zi.

Preşedintele asociaţiei profesionale Ascom Confcommercio Capri, Lorenzo Coppola, a salutat introducerea „unui instrument esenţial pentru facilitarea circulaţiei", care vine în urma unei limitări la 25 de persoane pe grup impusă în Veneţia în 2024. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, gesticuleaza
1
Zegrean, despre scrisoarea lui Bolojan adresată CCR, privind pensiile magistraților: Nu...
zelenski
2
Zelenski: Rusia a propus SUA un acord economic de 12 trilioane de dolari. „Pachetul...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
3
Tensiuni între Casa Albă și lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado...
donald trump
4
„Liniște, purcelușo!” Cum îngenunchează Donald Trump presa americană
esptein video
5
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent...
S-a lăsat de droguri și a trecut la alt viciu: 420.000 de euro în două săptămâni! "Își va pierde toată averea"
Digi Sport
S-a lăsat de droguri și a trecut la alt viciu: 420.000 de euro în două săptămâni! "Își va pierde toată averea"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2026-02-09 155030
Jaf armat pe o șosea din Italia. Atacatorii au blocat drumul și au aruncat în aer o dubă de transport valori
Bored Man Sleeping At Work
„Mi s-a făcut rău și m-au dat afară”. Un bărbat concediat pentru că a adormit la muncă a dat firma în judecată și a câștigat procesul
Niscemi, Sicilia.
„S-a terminat”: furie și disperare în orașul sicilian distrus de alunecarea de teren. „O serie de alegeri greșite au agravat situația”
turisti adidasi
În adidași pe munte, în plină iarnă: doi tineri opriți de jandarmi pe traseul spre Ceahlău
roman mort italia
Tragedie în Italia: un român dispărut de două săptămâni, găsit mort la cascadele Tre Santi
Recomandările redacţiei
calin georgescu parcul carol bucuresti
Începe judecata în dosarul în care Călin Georgescu a fost acuzat de...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la...
ministerul-justitiei_INQUAM_Photos_George_Calin-1536x1024-1
Lista procurorilor care candidează la șefia marilor parchete a fost...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de...
Ultimele știri
Raport ISW: Putin imită că s-ar pregăti pentru pace în Ucraina. Rusia planifică o ofensivă de amploare curând
Schiță de Michelangelo, vândută cu zeci de milioane de dolari. Un record istoric la licitație
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de ocupație și revine la istoria Hoardei de Aur
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce se întâmplă cu zodiile de Ziua Îndrăgostiților. Ce au pregătit astrele în săptămâna 9–15 februarie
Cancan
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în...
Fanatik.ro
Mutare-șoc a ANAF în dosarul Iohannis! Statul român cere oficial transferul de la Sibiu a procesului de un...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Cristiano Bergodi, replică dură după declarațiile virulente ale lui Daniel Pancu: „Sunt 50 la sută român! Nu...
Adevărul
Rusia riscă să piardă unul dintre cei mai importanți cumpărători de armament din Asia și un aliat strategic
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații despre lecțiile pe care le-a învățat după ce a fost diagnosticată cu cancer...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil! A venit verdictul medicilor, după accidentul suferit de Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice
Pro FM
Ce avere are Mihai Trăistariu la 49 de ani. Artistul a spus ce bunuri deține și câți bani câștigă pe an
Film Now
Cum a ajuns Adam Sandler să colaboreze cu celebrul regizor Paul Thomas. Tom Cruise a tras sforile: „A fost...
Adevarul
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi...
Newsweek
Când nu se va mai plăti CASS și când cresc pensiile cu 13%?Ministrul muncii aduce vești bune pensionarilor
Digi FM
Așa era înainte de primul tatuaj, acum are peste 600 de desene pe corp. Cum arată Fata Dragon, tânăra care...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au arătat scanările RMN ale unor persoane care făceau mișcare în mod regulat. 150 de minute de sport pe...
Digi Animal World
A adoptat un cameleon și și-a schimbat complet viața. Ce sacrificii a fost nevoită să facă zilnic
Film Now
Cine e Anamaria Vartolomei, actrița din România care a cucerit Franța și acum și Hollywood. Primii ani i-a...
UTV
Bad Bunny a transformat pauza Super Bowl într-un omagiu pentru Puerto Rico. Donald Trump a spus că show-ul a...