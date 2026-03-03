Live TV

O jandarmeriță curajoasă a oprit un hoț să fugă cu banii sustraşi dintr-o mânăstire

jandarmerita si hot din valcea
Foto: Jandarmeria Vâlcea

O jandarmeriţă din Vâlcea a devenit exemplu pentru colegii ei după ce, în urmă cu două zile, a oprit un bărbat din Iaşi să fugă cu banii sustraşi din cutia milei de la un aşezământ monahal din judeţ.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Vâlcea, tânăra se afla în vizită la Mănăstirea Surpatele, din comuna Frânceşti, iar o măicuţă a anunţat-o că o persoană necunoscută a deschis cutia milei şi a luat toţi banii de acolo.

„Fără ezitare, Andreea l-a identificat şi interceptat pe bărbatul de 45 de ani, din judeţul Iaşi, în timp ce încerca să părăsească zona, solicitând totodată sprijinul colegilor jandarmi aflaţi în serviciu. În momentul interceptării, bărbatul a devenit agresiv verbal şi a susţinut că are asupra sa arme albe, încercând să o intimideze pentru a-şi asigura scăparea. Pentru a preveni escaladarea situaţiei, Andreea a solicitat sprijinul unei patrule din cadrul Poliţiei Oraşului Băbeni, aflată în zonă”, au transmis, marţi, reprezentanţii Jandarmeriei Vâlcea, potrivit Agerpres.

Tânăra jandarmeriţă nu a fost însă impresionată de atitudinea recalcitrantă a bărbatului şi l-a împiedicat să părăsească aşezământul monahal până la sosirea colegilor jandarmi, care au recuperat astfel toţi banii sustraşi din cutia milei.

„Ulterior, în urma verificărilor, s-a stabilit că acesta nu avea asupra sa arme albe, afirmaţia fiind făcută doar pentru a crea teamă. Întreaga sumă de bani a fost recuperată şi restituită conducerii mănăstirii, iar actele de sesizare au fost înaintate organelor de poliţie pentru continuarea cercetărilor. Bărbatul a declarat jandarmilor că dificultăţile financiare l-au determinat să comită fapta”, au mai precizat reprezentanţii Jandarmeriei Vâlcea.

Editor : Liviu Cojan

