O judecătoare a fost deferită justiției: Timp de cinci ani ea a refuzat să redacteze motivarea într-un dosar de tentativă de omor

Judecătoarea Monica Claudia Cipariu de la Tribunalul Bucureşti a fost trimisă în judecată de Parchetul General pentru abuz în serviciu, după ce a întârziat aproape cinci ani să redacteze motivarea într-un dosar în care patru indivizi au fost condamnaţi pentru tentativă de omor, informează Agerpres.

„Inculpata nu a respectat prevederile normelor de procedură penală şi a omis să redacteze, în decursul a mai bine de patru ani, o sentinţă penală pronunţată la 1 septembrie 2020, nerespectând cu bună ştiinţă termenul de 30 de zile prevăzut de art. 406 alin. 3 Cod procedură penală, încălcând astfel prevederile art. 8 din Codul de procedură penală. Prin acest comportament a fost împiedicată tragerea la răspundere penală, începând de la 1 octombrie 2020 şi până în prezent, a patru inculpaţi pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat, în stare de recidivă post-executorie”, spune Parchetul într-un comunicat de presă.

Procurorii susţin că faptele judecătoarei, care ar fi omis cu rea-credinţă redactarea hotărârii, deşi a fost sancţionată disciplinar pentru săvârşirea abaterii disciplinare de „neredactarea hotărârilor judecătoreşti, din motive imputabile, în termenele prevăzute de lege”, ar fi afectat grav dreptul a două persoane vătămate la soluţionarea cauzei cu celeritate şi într-un termen rezonabil - drept prevăzut de art. 6 paragraful 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, art. 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi art. 20 din Constituţia României.

În dosarul în care judecătoarea a refuzat să redacteze motivarea, patru bărbaţi au fost condamnaţi la pedepse între 5 şi 12 ani de închisoare. Aceştia s-au aflat sub măsura arestării preventive, a arestului la domiciliu şi, ulterior, a controlului judiciar până la data de 17.01.2020, după care au fost lăsaţi în libertate. După această dată, unul dintre inculpaţi a comis mai multe infracţiuni de furt, fiind condamnat în alte două dosare.

În luna iunie a acestui an, Inspecţia Judiciară a deschis o anchetă împotriva judecătoarei Monica Claudia Cipariu, după ce s-a constatat că nu a redactat la timp 821 de hotărâri judecătoreşti, cea mai veche fiind pronunţată la data de 3 noiembrie 2015.

De asemenea, judecătoarea a mai fost sancţionată disciplinar pentru întârzieri mari în redactarea soluţiilor din dosare.

