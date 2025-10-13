Live TV

O judecătoare a fost deferită justiției: Timp de cinci ani ea a refuzat să redacteze motivarea într-un dosar de tentativă de omor

Data actualizării: Data publicării:
Ciocan judecător
Foto: Profimedia

Judecătoarea Monica Claudia Cipariu de la Tribunalul Bucureşti a fost trimisă în judecată de Parchetul General pentru abuz în serviciu, după ce a întârziat aproape cinci ani să redacteze motivarea într-un dosar în care patru indivizi au fost condamnaţi pentru tentativă de omor, informează Agerpres.

„Inculpata nu a respectat prevederile normelor de procedură penală şi a omis să redacteze, în decursul a mai bine de patru ani, o sentinţă penală pronunţată la 1 septembrie 2020, nerespectând cu bună ştiinţă termenul de 30 de zile prevăzut de art. 406 alin. 3 Cod procedură penală, încălcând astfel prevederile art. 8 din Codul de procedură penală. Prin acest comportament a fost împiedicată tragerea la răspundere penală, începând de la 1 octombrie 2020 şi până în prezent, a patru inculpaţi pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat, în stare de recidivă post-executorie”, spune Parchetul într-un comunicat de presă.

Procurorii susţin că faptele judecătoarei, care ar fi omis cu rea-credinţă redactarea hotărârii, deşi a fost sancţionată disciplinar pentru săvârşirea abaterii disciplinare de „neredactarea hotărârilor judecătoreşti, din motive imputabile, în termenele prevăzute de lege”, ar fi afectat grav dreptul a două persoane vătămate la soluţionarea cauzei cu celeritate şi într-un termen rezonabil - drept prevăzut de art. 6 paragraful 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, art. 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi art. 20 din Constituţia României.

În dosarul în care judecătoarea a refuzat să redacteze motivarea, patru bărbaţi au fost condamnaţi la pedepse între 5 şi 12 ani de închisoare. Aceştia s-au aflat sub măsura arestării preventive, a arestului la domiciliu şi, ulterior, a controlului judiciar până la data de 17.01.2020, după care au fost lăsaţi în libertate. După această dată, unul dintre inculpaţi a comis mai multe infracţiuni de furt, fiind condamnat în alte două dosare.

În luna iunie a acestui an, Inspecţia Judiciară a deschis o anchetă împotriva judecătoarei Monica Claudia Cipariu, după ce s-a constatat că nu a redactat la timp 821 de hotărâri judecătoreşti, cea mai veche fiind pronunţată la data de 3 noiembrie 2015.

De asemenea, judecătoarea a mai fost sancţionată disciplinar pentru întârzieri mari în redactarea soluţiilor din dosare.

 

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Screenshot 2025-10-11 213821
1
„Situația este mai devastatoare decât am crezut”: niciun supraviețuitor găsit după...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
2
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne...
profimedia-1029625023
3
„Șoferi la război.” Noua metodă a lui Putin prin care îi păcălește pe ruși să lupte pe...
doctor, cezariana, nastere
4
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar...
Mark Zuckerberg / ilustrație cu un buncăr de lux pentru apocalipsă
5
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem...
După aproape 30 de ani, Victoria a deschis subiectul "David Beckham în pat": "Da, chiar și el face asta!"
Digi Sport
După aproape 30 de ani, Victoria a deschis subiectul "David Beckham în pat": "Da, chiar și el face asta!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
poza deschidere
Anchetă Digi24. Sute de medici din spitalele de stat refuză avortul...
sorin grindeanu face declaratii
PSD a decis când își alege noul președinte cu puteri depline. Sorin...
senat 2
Senatul dezbate moțiunea simplă împotriva ministrului Economiei. Radu...
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în...
Ultimele știri
Trump, întrerupt în timpul discursului său din Knesset de membri ai opoziției israeliene. „Recunoasteți statul Palestina”
Hackerii nord-coreeni au furat 2 miliarde de dolari în criptomonede, în 2025. Fondurile, folosite pentru programul nuclear al lui Kim
Armata rusă suferă un număr „anormal de mare” de victime în rândul soldaților uciși în luptă, în timp ce dronele provoacă ravagii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
fotovoltaice
Evaziune cu panouri fotovoltaice: ANAF a sesizat Parchetul după ce a descoperit o rețea care acționa în România, Belgia și Bulgaria
rus dobitoc
Un rus a fost trimis în judecată pentru că a cântat un cântec în ucraineană: „Trebuie să ridici în slăvi Rusia”
F_043_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Agresorul livratorului din Bangladesh a fost trimis în judecată. „Nu pot respira același aer cu subumanii ăștia”, declarase el
Cropped,Image,Of,Handsome,Young,Man,With,Labrador,Outdoors.,Man
Custodia unui câine, disputată în instanță: fostul proprietar l-a acuzat pe actualul stăpân de neglijență. Ce a decis judecătorul
Statue of justice,law concept
Judecătoare cercetată de Inspecția Judiciară după ce a expus motivele pentru care a condamnat un agresor la 30 de ani de închisoare
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună în public. Ce relație au cei doi după divorț: „Între ei nu...
Cancan
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Fanatik.ro
Detalii șocante! Cum au arătat, de fapt, ultimele clipe din viața lui Rareș Ion. Rebecca Lăzărescu, fosta...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Foto senzaţional! Ianis Hagi i-a pasat decisiv lui Virgil Ghiţă şi la 12 ani, ca în România – Austria 1-0...
Adevărul
Strâmtoarea de la granița NATO care ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Grupa II de muncă. Perioadele care nu se iau în calcul pentru pensie
Digi FM
Un tânăr nepalez s-a filmat dansând pe manele cu soția sa, o româncă din București, în țara lui natală...
Digi Sport
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
Pro FM
Ce spune Andrea Bocelli despre prestația fiului său, Matteo, la nunta lui Jeff Bezos și Lauren Sanchez: „Am...
Film Now
Dick Van Dyke, despre cel mai jenant moment de pe platourile filmului „Chitty Chitty Bang Bang”: „Toată...
Adevarul
Rușii nu mai vin cu tancul. Moscova își schimbă modelul de luptă și ar putea lovi NATO mai devreme decât se...
Newsweek
Stagiul de cotizare suplimentar acordat la grupe trebuie considerat contributiv la pensie? 2 opinii
Digi FM
Ce vrea să facă Angelina Jolie imediat ce copiii ei cei mici vor deveni majori: "Așteaptă momentul de ani...
Digi World
5 motive să lași pantofii la ușă atunci când intri în casă. De ce nu e bine nici să stai desculț
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Fiul îndurerat al lui Diane Keaton, omagiu special adus mamei sale. Sarah Paulson și Ben Affleck, la...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...