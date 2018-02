O mamă și cei trei copii ai săi, uitați în Grădina Zoologică din Oradea. Angajații ar fi plecat înainte de terminarea programului

Bihoreanul povestește, în ediția online, pățania unei mame din Oradea, care a rămas închisă în grădina zoologică din oraș, după ce angajații ar fi plecat acasă înainte de terminarea orelor de program și au închis-o în complex. În mod ciudat, nu este prima data când un astfel de incident are loc la Zoo Oradea.

@shutterstock

Întâmplarea a fost povestită de tânăra mămică pe Facebook. Cătălina a mers la Zoo împreună cu gemenii ei în vârstă de 2 ani și bebelușul de 5 luni. Alături de ei se afla și o prietenă venită în vizită din SUA.

„Visul oricărui copil a devenit pentru noi azi realitate: am fost închişi în grădina zoologică! Da, exact. Pe dinăuntru. Nu a contat că sunt cu un nou-născut şi cu gemenii de 2 ani în frig şi ploaie. Noi am ajuns la poartă la ora 17, poate 17 şi un minut, două. Am bătut în geam, am strigat, nu ne-a venit să credem că nu era nimeni acolo. La ora 17.07, se vede pe telefonul mobil, deja sunam la numerele de telefon afişate la poartă, dar nu ne-a răspuns nimeni”, a scris Cătălina, pe site-ul de socializare.

Soțul Cătălinei, alertat de femeie, a sunat în cele din cele din urmă la Poliție. După aproape două ore de telefoane, biologul grădinii zoologice a ajuns la fața locului să le deschidă poarta.

Femeia este supărată nu pentru că angajații au închis gradina zoologică mai devreme, ci, mai degrabă, pentru că nu a verificat nimeni să vadă dacă mai este cineva în interior.

Bihoreanul l-a contactat pe directorul Administraţiei Domeniului Public Oradea, Liviu Andrica, care a declarat că angajații nu au închis complexul înainte de finalizarea programului. Directorul recunoaște însă și că aceștia ar fi trebuit să verifice înainte, să se asigure că în incinta grădinii zoologice nu mai este nimeni.

„La ora 17.15 a sunat un domn să anunţe că soţia lui este închisă în Grădina Zoologică, la ora 17.05 a plecat casiera, care, la intrare, le spune tuturor vizitatorilor că ora de închidere este 17. Doamna în cauză (Cătălina - n.r.) a spus că i s-a terminat bateria în telefon şi a pierdut noţiunea timpului. Biologul a recunoscut că la închiderea programului nu a dat o tură cu bicicleta prin grădină, aşa cum face de obicei. Cât despre megafon, nu are rost să vă mint, nu ştiu dacă s-a anunţat închiderea. Important e să nu se mai întâmple pe viitor, pentru că s-a mai întâmplat o dată cu o familie de englezi. Am luat decizia - şi este deja în lucru - amenajarea unei alei cu turnichete exclusiv pentru ieşire”, a precizat Andrica.