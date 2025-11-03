Aproximativ 1.000 de angajați vor rămâne fără loc de muncă după ce fabrica de componente auto Aptiv din Ineu, județul Arad, se va închide în luna decembrie. Producția va fi mutată în afara Europei, din cauza numărului mic de angajați în comparație cu suma plătită de angajatori pentru chiria locului.

Cel mai mare angajator din zona orașului Ineu, din Arad, cu aproape 1.000 de angajați, ar urma să își închidă complet activitatea, potrivit autorităților locale.

Se poartă discuții cu alte instituții din județ pentru gestionarea locurilor de muncă, după ce circa 1.000 de oameni ar urma să fie concediați, conform sursei citate.

De asemenea, autoritățile au dat asigurări că există firme interesate să deschidă unități de producție în zona respectivă.

Anul acesta, în luna iunie, s-a mai închis încă o fabrică din județul Arad, care producea vagoare de marfă. Sute de angajați au fost disponibilizați de compania care a anunțat, la acea vreme, că decizia a fost influențată în principal de costurile tot mai mari de producție, dar și de constrângerile logistice.

