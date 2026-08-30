Live TV

O mașină a ars complet după ce a derapat şi s-a izbit de parapet, pe drumul expres 12. Şoferul şi pasagerul s-au salvat

Data publicării:
accident masina arsa DE 12 arges
Foto: ISU Argeș
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un autoturism a luat foc după ce a derapat şi s-a izbit de parapet, pe mijlocul drumului expres 12 în judeţul Argeş. Maşina a ars complet, un bărbat şi o femeie aflaţi în autoturism în momentul impactului reuşind să iasă la timp şi să scape nevătămaţi.

Evenimentul rutier a avut loc duminică după amiază, pe drumul expres 12 , în judeţu Argeş, la kilometrul 114 al şoselei, în apropierea locaităţi Oarja, pe sensul de mers către Bucureşti.

La faţa locului au intervenit pompierii de la Secţia Costeşti cu o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD care au găsit autoturismul arzând generalizat.

„Paramedicii SMURD au asistat două persoane, una de sex masculin şi una de sex feminin, care, în urma evaluării, au refuzat transportul la spital. Ocupanţii vehiculului au reuşit să se evacueze pe cont propriu înainte de ajungerea forţelor de intervenţie”, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş, potrivit News.ro.

În urma evenimentului trafucul rutier în zonă a fost blocat, ciruclaia fiind deviată pe drumul naţional 65, a anunţat centrul Infotrafic din cadrul Poliţiei Române.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
PROTEST PAHONTU cotroceni INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
„Te-am votat și ne-ai trădat”. Zeci de oameni au protestat la Cotroceni, după ce Nicușor...
explozie la o stanca de pe malul dunarii
2
Comisia Europeană confirmă că organizaţia de mediu WWF a depus o sesizare referitoare la...
Pensia după decesul titularului. Foto Getty Images
3
Ce se întâmplă cu pensia soțului după deces. Cât poate primi soția și cum se calculează...
explozie nucleara profimedia-0148308083
4
Rusia spune care e singura situație în care ar folosi arme nucleare împotriva...
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Dominic Fritz: „În 30 de zile îmi va înceta mandatul de primar”. Cine va prelua...
Modelul cu origini românești n-a mai suportat și a băgat divorț: 85.000 de euro pensie alimentară!
Digi Sport
Modelul cu origini românești n-a mai suportat și a băgat divorț: 85.000 de euro pensie alimentară!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
girofar politie
Doi bicicliști, loviți de o mașină în timpul unei competiții în București. Unul dintre ei a ajuns la spital
tir
Derapaj „la indigo”: Momentul în care două TIR-uri, care mergeau unul în spatele celuilalt, derapează în curbă
incendiu sozopol
Incendiu uriaș în una dintre cele mai populare stațiuni din Bulgaria. Zeci de turiști au fost evacuați din hoteluri în Sozopol
accident
Accident grav în Lugoj: Momentul în care un șofer urmărit de poliție se izbește de o altă mașină pe care o proiectează într-o terasă
politia masina noaptea 2
Bărbat găsit decedat într-un canal de aducţiune din Argeș. În amonte a fost descoperită şi o mașină. Posibilă legătură, spune poliția
Recomandările redacţiei
feribot rasturnat
Naufragiu în largul Ciprului: cel puțin șapte morți după ce un...
nicusor dan baza 57 MK foto presidency ro
Nicuşor Dan, vizită la Baza „Mihail Kogălniceanu” cu delegaţia...
simion aur inquam george calin
AUR vrea schimbarea Constituției: „Un preşedinte nu poate ţine o ţară...
dunare
Imagini tulburătoare în Olt. Seceta extremă a transformat Dunărea...
Ultimele știri
AUR a adoptat o rezoluţie pentru organizarea de alegeri anticipate: „Configuraţia parlamentară a ajuns într-un punct mort”
Dominic Fritz: Voi rămâne timişorean implicat şi preşedinte USR. Mă voi bate în continuare cu caracatiţa care sufocă România
O dronă a intrat în spaţiul aerian al Republicii Moldova şi a revenit în Ucraina după nouă minute
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Botez de poveste pentru a cincea fetiță a Laurei Cosoi. Nina, înconjurată cu iubire de cele patru surori...
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
„E cu mine mereu!” Mihai Stoica, detalii despre cel mai important om din viața lui. „Nu mi-a zis niciodată...
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
Băiatul lui Ovidiu Stîngă a lăsat Olanda pentru România: „A venit aici la facultate. Fotbalul nu este pentru...
Adevărul
Ce se întâmplă dacă circuli frecvent cu rezervorul aproape gol. Avertismentul experților auto
Playtech
Ce nu ai voie să faci în parcarea supermarketului. Amenda de 10.000 de lei de care puţini şoferi au habar
Digi FM
Ce a pățit un britanic în prima zi în București. A vrut să plătească biletul în autobuz și s-a trezit cu 80...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Telenovela" verii e gata: Julian Alvarez a acceptat!
Pro FM
Iubita lui CRBL, despre cum a acceptat mama ei relația cu solistul cu 23 de ani mai mare: "Evident că nu a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
“Faptul că încă îl avem… Este cel mai important lucru”. Fiica cea mare a lui Bruce Willis, despre lupta...
Adevarul
Sfârșit de vară cu delicii demențiale în bucătărie. Trei rețete românești de final de sezon care te fac „să...
Newsweek
Șomajul tehnic poate conta la pensie? Ce trebuie să știe pensionarii care au trecut prin astfel de perioade
Digi FM
Liviu Vârciu, surpriză neplăcută în vacanța all inclusive din Bulgaria: "Să știți de la ce mi-e rău". A...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se poate întâmpla dacă folosești produse de înfrumusețare expirate. Lucrurile la care să fii atent, pe...
Digi Animal World
Ce a pățit un bărbat care aștepta la semafor pe un scuter? Imagini virale cu un câine care l-a „luat” prin...
Film Now
Ryan Reynolds, declarație superbă de ziua lui Blake Lively și imagini dulci de familie: "Cea mai bună...
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja