O mașină a ars complet după ce a derapat şi s-a izbit de parapet, pe drumul expres 12. Şoferul şi pasagerul s-au salvat

Un autoturism a luat foc după ce a derapat şi s-a izbit de parapet, pe mijlocul drumului expres 12 în judeţul Argeş. Maşina a ars complet, un bărbat şi o femeie aflaţi în autoturism în momentul impactului reuşind să iasă la timp şi să scape nevătămaţi.

Evenimentul rutier a avut loc duminică după amiază, pe drumul expres 12 , în judeţu Argeş, la kilometrul 114 al şoselei, în apropierea locaităţi Oarja, pe sensul de mers către Bucureşti.

La faţa locului au intervenit pompierii de la Secţia Costeşti cu o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD care au găsit autoturismul arzând generalizat.

„Paramedicii SMURD au asistat două persoane, una de sex masculin şi una de sex feminin, care, în urma evaluării, au refuzat transportul la spital. Ocupanţii vehiculului au reuşit să se evacueze pe cont propriu înainte de ajungerea forţelor de intervenţie”, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Argeş, potrivit News.ro.

În urma evenimentului trafucul rutier în zonă a fost blocat, ciruclaia fiind deviată pe drumul naţional 65, a anunţat centrul Infotrafic din cadrul Poliţiei Române.

Editor : Liviu Cojan