O maşină a căzut în Dunăre, la Brăila, cu tot cu barca pe care o tracta. ISU intervine cu echipa de scafandri

O maşină cu o barcă aflată pe peridoc a căzut sâmbătă în Dunăre, în zona debarcaderului de pe Faleză, iar echipaje ale ISU Brăila intervin la faţa locului pentru scoaterea autoturismului şi a ambarcaţiunii.

Incidentul s-a produs în jurul orei 12:40, iar potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Brăila nu au fost înregistrate victime, scrie Agerpres

Pentru degajarea autoturismului şi recuperarea ambarcaţiunii, la faţa locului intervine ISU Brăila cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o barcă şi echipa de scafandri.

În urmă cu trei luni de zile, în acelaşi loc de pe Faleza Dunării, o altă maşină a ajuns în Dunăre, după ce proprietarul autoturismului a vrut să îşi lanseze la apă un skijet şi nu a asigurat maşina, care a căzut în fluviu cu tot cu platforma care tracta ambarcaţiunea.

