O mașină a lovit o căruţă, pe DN 11B: 4 persoane din căruţă au fost rănite. Traficul rutier, întrerupt în ambele sensuri

O coliziune între un autoturism şi o căruţă a avut loc sâmbătă, pe DN 11B Târgu Secuiesc-Cozmeni, în zona localităţii Sânzieni, 4 persoane din căruţă fiind rănite. Traficul rutier a fost întrerupt în ambele sensuri, iar răniţii primesc îngrijiri medicale.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 11B Târgu Secuiesc-Cozmeni, la kilometrul 7+150 de metri, în zona localităţii Sânzieni, judeţul Covasna, a avut loc o coliziune între un autoturism şi un atelaj hipo, notează News.ro.

Accidentul s-a soldat cu rănirea a patru persoane din atelaj, ce primesc îngrijiri medicale.

Traficul rutier este întrerupt în ambele sensuri şi se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 19:00, mai anunţă Poliţia Română.

