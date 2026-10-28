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Foto O maşină a pătruns într-un loc de joacă pentru copii, în Bistrița. Șoferiţa, resuscitată

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acc bistrita 2 ok
Foto: Captură video Tele 21 Bistrița, via ziardebistrita.ro
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O maşină condusă de o femeie de 67 de ani a pătruns, miercuri după-amiază, într-un loc de joacă pentru copii amenajat lângă un supermarket inaugurat zilele trecute în municipiul Bistriţa, şoferiţa având nevoie să fie resuscitată.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, încă nu se cunosc cauzele pentru care femeia a pierdut controlul direcţiei de deplasare şi a ajuns pe spaţiul verde amenajat ca loc de joacă, relatează Agerpres.

acc bistrita 2
Foto: Captură video Tele 21 Bistrița, via ziardebistrita.ro

„Astăzi, 28 octombrie, poliţiştii Biroului Rutier Bistriţa au intervenit pentru efectuarea cercetărilor, în urma producerii unui accident rutier pe raza municipiului Bistriţa. Din primele verificări efectuate la faţa locului a reieşit faptul că o femeie de 67 de ani, din Bistriţa, în timp ce conducea un autoturism, ar fi pierdut controlul direcţiei de deplasare într-un sens giratoriu, a ieşit în afara părţii carosabile şi ar fi pătruns în zona unui spaţiu de joacă pentru copii, amenajat în apropierea unui supermarket. Femeia a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Din cauza stării de sănătate, conducătoarea auto nu a putut fi testată cu aparatul etilotest. Poliţiştii Biroului Rutier Bistriţa continuă cercetările pentru stabilirea cauzei şi a împrejurărilor exacte în care s-a produs accidentul”, a transmis IPJ.

La locul accidentului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), inclusiv SMURD.

Potrivit ISU, femeia a fost găsită inconştientă şi i s-au aplicat manevre de resuscitare.

„Victima, femeie, a fost resuscitată cu succes şi transportată la UPU SMURD Bistriţa pentru continuarea îngrijirilor medicale”, a precizat ISU.

Nu au fost înregistrate alte victime, doar pagube materiale.

Editor : Liviu Cojan

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