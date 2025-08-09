Live TV

O maşină a rupt balustrada şi a fost aproape de a cădea în râul Bega de pe un pod din Timișoara. Accidentul, posibil făcut intenționat

Data actualizării: Data publicării:
masina implicata intr-un accident pe un pod din timisoara
Foto: stiridetimisoara.ro

Un accident în care au fost implicate două maşini şi un pieton a avut loc, sâmbătă, pe un pod din centrul Timişoarei, în apropiere de Catedrala Mitropolitană. Una dintre maşini a rupt balustrada podului şi a fost aproape de a cădea în râu. Unul dintre şoferi şi pietonul au fost răniţi.

ACTUALIZARE 20:25 - Anchetatorii iau în calcul varianta ca accidentul de pe Podul Mihai Viteazul din Timişoara să fi fost provocat intenţionat de unul dintre şoferi. La locul accidentului s-au adunat imediat mai mulţi bărbaţi de etnie romă, astfel că jandarmii au intervenit rapid.

De asemenea, potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, pe bancheta uneia dintre maşinile implicate în accident au fost găsite bâte de baseball şi alte obiecte contondente.

Pagubele făcute Podului Mihai Viteazul, în urma accidentului, sunt cu atât mai însemnate cu cât acesta este unul dintre podurile istorice ale Timişoarei. Situat la capătul bulevardului Mihai Viteazul, podul a fost construit în 1913-1914, pe locul unui pod de lemn ce funcţionase neîntrerupt din 1718 şi care fusese ranforsat în 1898.

Știrea inițială:

„Astăzi, 9 august, un tânăr de 22 de ani a condus un autoturism dinspre Bulevardul Mihai Viteazul înspre strada 20 Decembrie 1989, iar pe podul Mihai Viteazul ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani. În urma impactului au rezultat două victime, respectiv conducătorul auto de 22 de ani şi un pieton în vârstă de 49 de ani”, a transmis IPJ Timiş.

Ambii şoferi au fost testaţi cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

„Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea întregii situaţii de fapt în care s-a produs accidentul”, a precizat IPJ Timiş, potrivit News.ro.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
1
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin...
pension
2
Surse: Guvernul nu aprobă azi modificările la Pilonul 2 de pensii. Proiectul limitează...
Volodimir Zelenski
3
Reacția lui Zelenski după ce Trump a sugerat un „schimb de teritorii” între Ucraina și...
Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, gesticuleaza
4
ASF explică modificările la Pilonul II: „Nu există nicăieri în Europa sistem de pensii în...
femeie care merge pe langa o fantana de apa
5
Cum va fi vremea până la începutul lunii septembrie. Prognoza meteo pentru următoarele...
AUR pentru România! Ștefănia Uță a scris istorie la Europene, după o cursă de-a dreptul neverosimilă
Digi Sport
AUR pentru România! Ștefănia Uță a scris istorie la Europene, după o cursă de-a dreptul neverosimilă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
US State Alaska Political Map with capital Juneau, national borders, important cities, rivers and lakes. English labeling.
„Străinii vor fi excluși. Fără Zelenski, fără Europa”. De ce a fost...
BUCURESTI - MINISTRUL ECONOMIEI radu miruta ministerul economiei - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ipoteza unui sabotaj, luată în calcul în cazul exploziei de la Cugir...
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy Conference Call With U.S President Donald Trump
Contrapropunerile Ucrainei și Europei la pretențiile lui Vladimir...
untold
Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții...
Ultimele știri
Diana Buzoianu, despre deșeurile din alte state care sunt marcate ca second-hand în România: „Nu putem să avem acest standard dublu”
Adrian Năstase este supărat pe românii care n-au ținut doliu pentru Ion Iliescu și îi numește „progresiști”
Ce au în comun vârstnicii de peste 80 de ani cu memoria ascuțită: surprinzător, nu este stilul de viață sănătos (studiu)
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
529868648_739878312254507_5839988055125612918_n
Fiul lui Mihai Leu, accident la o cursă de raliu din Timișoara. Poliția a deschis dosar penal
Mașină de intervenție a poliției. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Poliția Română
Carambol în drum spre mare. Șase mașini, implicate într-un accident pe autostrada Soarelui
main incenidu vegetatie franta
Incendiul din sudul Franței a mistuit 16.000 de hectare. Un mort și 13 răniți, între care un pompier și o persoană sunt în stare gravă
avion prabusit nairobi kenya profimedia-1028160399
Cel puţin șase morţi după ce un avion s-a prăbuşit într-o zonă de case de la periferia orașului Nairobi, Kenya
BUCURESTI - ZIUA POLITIEI ROMANE - STANDURI EXPOZITIONALE - 25 M
Accident mortal provocat de elevul unei şcoli de Poliţie, care a condus băut. Procurorii cer arestarea preventivă a tânărului
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, umilită la cumpărături în Istanbul. Paznicii nu au lăsat-o să intre într-un magazin de lux...
Cancan
Ei sunt cei doi bărbați care au murit în tragedia aviatică din Arad. Cum s-au fotografiat cu 10 minute...
Fanatik.ro
De ce China sapă o groapă de 10.000 de metri în pământ. Motivul e unul de-a dreptul surprinzător
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Tânăr sfâșiat în larg de un rechin. Cum a reușit să scape cu viață din colții fiarei. Imagini șocante
Adevărul
La Est, prin Nord - Vest. 7 probabilități posibile înainte de întâlnirea Trump - Putin
Playtech
Apariţie surpriză la mormântul lui Ion Iliescu! Nimeni nu se aştepta după absenţa mult discutată
Digi FM
Eminem, despre cea mai neagră perioadă din viața sa. „Am plâns”. Momentul în care a realizat că trebuie să...
Digi Sport
Ce a postat Alex Băluță pe internet, după ce a plecat "pe ușa din spate" de la FCSB
Pro FM
Cum o descrie Adam Sandler pe Taylor Swift. Actorul face dezvăluiri despre faimoasa artistă și iubitul ei
Film Now
Christina Applegate, de la aeroport la spital: "Atât de multă durere. Țipam". Scleroza multiplă o afectează...
Adevarul
Ghidul care a adus din nou turiști străini în cramele dobrogene: „Străinii știu să bea vin, nu cer niciodată...
Newsweek
Prima pensie mărită la Mica Recalculare a ajuns la un pensionar. Când a depus actele? DOCUMENT
Digi FM
Emma Thompson, apariție rară pe covorul roșu alături de fiica sa. Gaia are 25 de ani și a cucerit toate...
Digi World
“Arma secretă” împotriva oboselii care apare după zboruri lungi. Ce recomandă un medic pentru a preveni și...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
Jamie Lee Curtis, despre Liam Neeson și Pamela Anderson: Dacă dragostea și-a găsit calea în acea relație...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”