O mașină de lux a luat foc pe o stradă din Arad

Data publicării:
masina in flacari
Foto: Captură video Digi24

O mașină a fost cuprinsă de flăcări pe o stradă din municipiul Arad. Pompierii au intervenit la timp. Șoferul a reușit să se salveze. Focul ar fi izbucnit din cauza unui scurtcircuit electric.

Așa cum vedeți în imagini, focul a cuprins mai întâi partea din față autoturismului de lux, în zona motorului, apoi flăcările s-au extins în zona parbrizului. Evenimentul s-a întâmplat în urmă cu puțin timp în centrul municipiului Arad, în apropiere de Prefectură, iar cei care au intervenit primii au fost jandarmii, relatează Iulia Stanciu, jurnalist Digi24.

Ei au observat incendiul și au încercat să îl stingă. Au luat două extinctoare din autospeciala lor și au acționat până au ajuns la fața locului și pompierii, care în cele din urmă au lichidat incendiul.

Mașina a ars în proporție de 30% și, din fericire, nimeni nu au fost rănit, doar s-au înregistrat pagube materiale.

Din primele informații, cel mai probabil incendiul l-a izbucnit din cauza unui scurt circuit electric.

