Un tânăr a murit carbonizat într-o mașină care s-a răsturnat și a luat foc. Șoferul băut a încercat să dea vina pe pasagerul decedat

Un grav accident de circulație s-a produs în Lețcani, județul Iași. Un băiat de 18 ani a fost găsit carbonizat după ce mașina a luat foc. Alți doi tineri au ajuns la spital.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

Un băiat de 18 ani a murit, iar alți doi tineri de 21 și, respectiv, 22 de ani au ajuns la spital.

Mașina era condusă de șoferul de 22 de ani, care a pierdut controlul volanului. Autoturismul s-a răsturnat și a luat foc.

Pasagerul de 18 ani a fost găsit carbonizat. Cei care îl însoțeau au fost transportați la spitalul județean de urgență din Iași.

Șoferul are arsuri pe 4% din suprafața corpului și leziuni multiple.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Ce spun martorii. Șoferul a refuzat să sufle în etilotest

Doi tineri care se aflau într-un camion de tractare au reuși să salveze doi pasageri, dar pe al treilea nu au mai apucat, scrie Ziarul de Iași.

Ei au povestit ce au văzut la fața locului.

”La volan se afla un băiat care mirosea a alcool, în spatele lui, pe banchetă se afla o fată. Erau cu toții semiconștienți, la fel și al treilea tânăr, aflat pe bancheta din dreapta șoferului. Mașina începuse să ardă. Am scos fata, apoi șoferul. Apoi am început să tragem de pasagerul din dreapta, însă a explodat ceva în mașină. Băiatul era semiconștient, ne-am ars la mâini, dar nu ne-am mai putut apropia de el. Era vâlvătaia prea mare. Era un pic mai grăsuț decât ceilalți, nu am putut să îl răsucim, să-l scoatem. Ne pare rău pentru el”, a relata unul dintre ei.

Cel de-al doilea a susținut că șoferul era băut.

El a refuzat să sufle în etilotest și a încercat să dea vina pe tânărul care a murit, spunând că acela era la volan.

Martorii au exclus varianta, deoarece au văzut cine era la volan.

