Din îngrijitoare în Italia, milionară în țara ei - este povestea unei femei din Republica Moldova, care a câștigat, zilele trecute, 4 milioane de lei moldovenești (echivalentul a 200.000 de euro) cu un loz răzuibil. Femeia, care muncește de 15 ani în Italia, se întorsese acasă pentru a rezolva niște probleme personale, scrie Jurnal.md. Destinul i s-a schimbat în dimineața în care a intrat într-o benzinărie și a cumpărat lozul câștigător.

Viorica Cojocar este din Leova, Republica Moldova, iar de 15 ani lucrează în Italia, ca îngrijitoare. Zilele trecute s-a întors acasă pentru a rezolva niște probleme urgente.

Într-una dintre dimineți a intrat într-o benzinărie din Leova, de unde obișnuiește să își cumpere cafea. A cerut și un loz de răzuit, a plătit și a plecat. Ajunsă acasă, femeia l-a răzuit:

Lozul câștigător: 4.000.000 de lei, echivalentul a 205.000 de euro. Sursa foto: Loteria Națională Rep. Moldova

"Inițial am văzut că scrie doar 'participare la TV'. De emoții, nu am conștientizat că în dreptul cifrei 7 era indicată suma de 4.000.000 de lei. Când am înțeles că este realitate, am început să plâng ca un copil mic și nu mă puteam opri", a povestit câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria loteriei din Republica Moldova.

Printre lacrimi, Viorica și-a sunat fata care o înlocuiește în Italia, pe perioada venirii ei în țară. Inițial, a speriat-o:

"Nu mă puteam opri din plâns, dar printre lacrimi am reușit să-i spun să nu se sperie, pentru că plâng de fericire - am câștigat 4.000.000 de lei! Am băgat fata în sperieți, dar apoi a început și ea să plângă de bucurie”, a mai povestit femeia pentru Loteria Națională.

Cu banii câștigați, Viorica și-a propus să plătească datoriile familiei.

"Îmi voi închide creditele, îmi voi ajuta financiar fetele, îmi voi cumpăra o mașină nouă – planul de investiție a fost făcut pas cu pas! Totdeauna am avut senzația asta, presimțirea: 'Eu o să câștig! Eu o să câștig!' Am crezut, fără nicio îndoială, că va veni această zi. Și ea a venit!", mai spune femeia.

Cel mai probabil, spune Viorica, singurele drumuri de-acum încolo în Italia vor fi doar... pentru vacanțe.

