O navă a intrat în coliziune cu o macara plutitoare în portul Constanţa

O coliziune între o navă aflată în timpul manevrei de acostare şi o macara plutitoare care era la cheu a avut loc duminică în Portul Constanţa, macaraua suferind o gaură de apă, informează Autoritatea Navală Română (ANR).

Investigaţiile sunt în curs de desfăşurare pentru determinarea exactă a cauzelor producerii incidentului.

Duminică după-amiază, la ora 16:40, în timpul manevrei de acostare a navei SMS Carrera în dana 84 din Portul Constanţa, s-a produs o coliziune cu macaraua plutitoare Gemini 4, care se afla acostată. În urma impactului, Gemini 4 a suferit o gaură de apă, conform unui comunicat ANR.

„Potrivit informaţiilor furnizate de pilotul aflat la bordul navei SMS Carrera, în timpul manevrei, motorul principal nu a răspuns la comanda de «înapoi». Imediat după producerea incidentului, la faţa locului au fost mobilizate navele Centaur 1 şi Mercur 306, precum şi o barjă de 3.000 de tone. Echipajele acestora au intevenit cu pompe submersibile pentru evacuarea apei.

De asemenea, a fost notificată Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, care a dispus instalarea unui baraj antipoluare în zona incidentului, ca măsură preventivă pentru protecţia mediului”, se arată în comunicatul transmis de ANR.

Împingătoarele şi barja menţionate sunt în prezent în asistenţă, iar macaraua este stabilă, aceasta urmând să fie dusă în Şantierul Naval Constanţa pentru reparaţii.

