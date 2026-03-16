O navă a intrat în coliziune cu o macara plutitoare în portul Constanţa

Data publicării:
vas marfa sms carrera in dana
Coliziunea s-a petrecut în timpul manevrelor în Portul Constanța Sursă foto: marinetraffic.com

O coliziune între o navă aflată în timpul manevrei de acostare şi o macara plutitoare care era la cheu a avut loc duminică în Portul Constanţa, macaraua suferind o gaură de apă, informează Autoritatea Navală Română (ANR).

Investigaţiile sunt în curs de desfăşurare pentru determinarea exactă a cauzelor producerii incidentului.

Duminică după-amiază, la ora 16:40, în timpul manevrei de acostare a navei SMS Carrera în dana 84 din Portul Constanţa, s-a produs o coliziune cu macaraua plutitoare Gemini 4, care se afla acostată. În urma impactului, Gemini 4 a suferit o gaură de apă, conform unui comunicat ANR.

„Potrivit informaţiilor furnizate de pilotul aflat la bordul navei SMS Carrera, în timpul manevrei, motorul principal nu a răspuns la comanda de «înapoi». Imediat după producerea incidentului, la faţa locului au fost mobilizate navele Centaur 1 şi Mercur 306, precum şi o barjă de 3.000 de tone. Echipajele acestora au intevenit cu pompe submersibile pentru evacuarea apei.

De asemenea, a fost notificată Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, care a dispus instalarea unui baraj antipoluare în zona incidentului, ca măsură preventivă pentru protecţia mediului”, se arată în comunicatul transmis de ANR.

Împingătoarele şi barja menţionate sunt în prezent în asistenţă, iar macaraua este stabilă, aceasta urmând să fie dusă în Şantierul Naval Constanţa pentru reparaţii.

Editor : B.P.

Top Citite
KC-135 Stratotankers
1
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul...
Torshavn and harbour, Nolsoy in the distance, Streymoy, Faroe Islands (Faroes), Denmark, Europe
3
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că...
Donald Trump
4
„Ar fi un coșmar pentru Trump și întreaga lume.” Piedica de care s-ar putea lovi SUA în...
Bogdan Ivan
5
Bogdan Ivan: Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, putem funcționa 4...
Te-ar putea interesa și:
portul constanta profimedia
Stenograme: Mita din Portul Constanța era negociată prin mesaje de dragoste. „300 de euro”/ „Eu te iubesc și mai mult”
ID32598_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Anchetă DNA în Portul Contanța: Doi foști șefi, prinși în flagrant în timp ce luau mită. Acuzațiile oficiale ale DNA
Doi morți în Portul Constanţa, după ce anvelopa unui utilaj a explodat
112 smurd
Un bărbat a murit după ce a căzut de pe o macara în Sectorul 1
jucarii confiscate
Jucării cu vopsea toxică și materiale care se desprind ușor, confiscate în vama din Portul Constanța
