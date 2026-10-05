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News Alert Misiune de salvare în zona Platformei Pescăruș: o navă turcească cu cereale a fost lovită de o dronă în Marea Neagră

Data actualizării: Data publicării:
navă lovită platforma pescarus
Foto: Captură video Digi24
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O navă turcească, încărcată cu cereale, a fost lovit de o dronă în Marea Neagră, în zona din sud-estul Platformei Pescăruş. Navele SAR Apollo şi SAR Ares s-au deplasat în zona respectivă, fiind în derulare o operaţiune de salvare.

Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare anunţă că a fost demarată o misiune de salvare în Marea Neagră, după ce o navă ar fi fost lovită de o dronă.

„Luni 05.10.2026, ora 10:37, Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat intervenţia Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) pentru a efectua o misiune salvare la nava ROYAD MAMMADOV, aflată în zona platformelor”, au anunţat, luni, reprezentanţii Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare.

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Potrivit acestora, navele SAR Apollo şi SAR Ares s-au deplasat în zona respectivă. De asemenea, la misiunea de salvare participă şi o navă a Gărzii de Coastă.

Intervenţia echipajelor este în plină desfăşurare.

Nava plecase din Portul Ismail din Ucraina şi s-ar fi îndreptat spre Italia.

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Editor : A.M.G.

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