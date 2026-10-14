O ambarcaţiune a Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) se deplasează în zona Sulina pentru o misiune de salvare la o navă sub pavilion Insulele Comoros. Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, susţine că nava respectivă ar fi fost ţinta unor atacuri în apele teritoritale românești.

ACTUALIZARE 23.11: MAE a transmis că este în legătură permanentă cu instituțiile și autoritățile naționale competente de la momentul primei alerte.

„Suntem pregătiți să informăm partenerii internaționali și să reacționăm public după ce autoritățile care investighează vor confirma circumstanțele incidentului”.

ACTUALIZARE 22.53: Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, a precizat că echipajul este la bordul navei, în siguranţă.

„Echipajul este în afara oricărui pericol. Se pare că toţi sunt la bord şi motoarele navei sunt funcţionale”, a transmis liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, conform News.ro.

El consideră atacul ar fi fost unul intenţionat şi susţine că avem de-a face cu o premieră, o navă care probabil urma să meargă în Ucraina a fost atacată în apele teritoriale româneşti.

De asemenea, echipajul ar fi format din sirieni, indieni și iranieni.

ACTUALIZARE 22.44: Conform jurnalistei Digi24 Iulia Stanciu, la bordul navei se aflau 17 marinari din Siria. Aceștia au anunțat în jurul orei 20.25 că nava pe care se aflau a fost lovită de o dronă.

Echipajul este în siguranță, iar incendiul produs la bord a fost stins chiar de către marinari, conform primelor informații.

Știrea inițială: „Miercuri 14.10.2026, ora 20:25, Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat intervenţia Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) pentru a efectua o misiune de salvare la nava YARA J, sub pavilion Insulele Comoros”, au anunţat, miercuri, reprezentanţii ARSVOM.

Aceștia au menţionat că la ora 20:31, nava SAR APOLLO din cadrul ARSVOM s-a deplasat spre zona indicată de MRCC.

Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, a declarat că nava respectivă ar fi fost ţinta unor atacuri.

„Nava Yara J a fost ţinta unor atacuri în rada Sulina. S-a întâmplat acum câteva minute”, a precizat Adrian Mihălcioiu. El a precizat că, din primele informaţii, membrii echipajului sunt din Siria.

La ora transmiterii acestei ştiri misiunea de salvare este în desfăşurare.

Informația vine în contextul în care populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit, miercuri seară, un nou mesaj RO-ALERT de posibilă incursiune de drone pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, al patrulea în cursul zilei. În cursul după-amiezii, MApN a anunțat ridicarea a doua avioane F-16 pentru supravegherea situației. Ulterior, alte două ținte au intrat în spațiul aerian și a fost nevoie de ridicarea a altor două aparate F-18 spaniole, de la „Kogălniceanu”.

De asemenea, două nave comerciale au fost lovite de drone în largul Bulgariei, iar una dintre ele s-a scufundat, a anunțat marți premierul Rumen Radev. În urma atacurilor, 15 membri ai echipajului unei nave sub pavilion maltez au fost evacuați în siguranță, iar un marinar de pe cea de-a doua navă a fost salvat.

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Editor : A.M.G.