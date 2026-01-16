Live TV

O nouă avarie la CET Sud, în ziua în care sistemul de termoficare din capitală urma să se „echilibreze”. Când se remediează problema

TIMISOARA - ILUSTRATIE CET SUD - 29 APR 2022
Foto: INQUAM PHOTOS / Virgil Simonescu

Chiar în ziua în care sistemul de termoficare din București urma să se „echilibreze”, la CET Sud a intervenit o nouă avarie.

Circa 40% dintre imobilele din București nu au beneficiat de căldură, din 4 ianuarie, sau au avut termoficare sub parametri de funcționare.

În dimineața acestei zile la CET Sud s-a produs o nouă avarie, tot la un cazan de încălzire.

Termoenergetica speră ca defecțiunea să fie reparată până la finalul zilei.

În ciuda acestui incident și a funcționării deficitare a sistemului de termoficare, în aplicația TermAlert nimic nu indică vreo problemă

În zilele următoare peste Capitală va veni, din nou, un val de ger.

(Știre în curs de actualizare)

