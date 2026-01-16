O nouă avarie la CET Sud, în ziua în care sistemul de termoficare din capitală urma să se „echilibreze”. Când se remediează problema

Chiar în ziua în care sistemul de termoficare din București urma să se „echilibreze”, la CET Sud a intervenit o nouă avarie.

Circa 40% dintre imobilele din București nu au beneficiat de căldură, din 4 ianuarie, sau au avut termoficare sub parametri de funcționare.

În dimineața acestei zile la CET Sud s-a produs o nouă avarie, tot la un cazan de încălzire.

Termoenergetica speră ca defecțiunea să fie reparată până la finalul zilei.

În ciuda acestui incident și a funcționării deficitare a sistemului de termoficare, în aplicația TermAlert nimic nu indică vreo problemă

În zilele următoare peste Capitală va veni, din nou, un val de ger.

(Știre în curs de actualizare)

