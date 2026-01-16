O nouă avarie la CET Sud, în ziua în care sistemul de termoficare din capitală urma să se „echilibreze”. Când se remediează problema Data actualizării: 16.01.2026 12:08 Data publicării: 16.01.2026 11:59 Foto: INQUAM PHOTOS / Virgil Simonescu Chiar în ziua în care sistemul de termoficare din București urma să se „echilibreze”, la CET Sud a intervenit o nouă avarie. Circa 40% dintre imobilele din București nu au beneficiat de căldură, din 4 ianuarie, sau au avut termoficare sub parametri de funcționare.În dimineața acestei zile la CET Sud s-a produs o nouă avarie, tot la un cazan de încălzire.Termoenergetica speră ca defecțiunea să fie reparată până la finalul zilei. În ciuda acestui incident și a funcționării deficitare a sistemului de termoficare, în aplicația TermAlert nimic nu indică vreo problemăÎn zilele următoare peste Capitală va veni, din nou, un val de ger.(Știre în curs de actualizare) Editor : Sebastian Eduard Etichete: cet sud avarie cazan Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul prin care ia act de demisia ministrului... 2 Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a... 3 Șeful ANPC răspunde la anunțul lui Ilie Bolojan că personalul său „poate fi redus fără... 4 Vladimir Putin e gata să „trădeze” Iranul pentru a-și salva relațiile cu Donald Trump... 5 „Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...