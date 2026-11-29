Sud-estul țării se află în continuare sub atenţionare meteo de vânt şi ninsori. De la ora 10.00, intră în vigoare o nouă atenţionare, fiind prognozat vânt cu viteze de până la 70 km/h în sudul Moldovei, Dobrogea şi în cea mai mare parte a Munteniei. Pe autostrăzile A1 Bucureşti - Piteşti, A2 Bucureşti - Constanţa, A3 Bucureşti - Ploieşti, A7 Ploieşti - Bacău, DN 1 Ploieşti - Braşov şi DN 7 Râmnicu Vâlcea - Sibiu, traficul se desfăşoară parţial pe un carosabil umed, fără precipitaţii, cu vânt puternic lateral, avertizează Centrul Infotrafic.

„Din cauza viscolului puternic şi a zăpezii ce este adusă pe partea carosabilă, traficul rutier este oprit pe două drumuri naţionale din judeţul Teleorman, respectiv DN 51 Zimnicea-Fântânele şi DN 65E Roşiori de Vede-Furculeşti.

În prezent, în judeţul Teleorman nu mai sunt semnalate precipitaţii sub formă de ninsoare, doar vânt puternic”, informează duminică Centrul Infotraficdin Inspectoratul General al Poliţiei Române.

În zona montană a judeţelor Dâmboviţa şi Neamţ sunt semnalate precipitaţii sub formă de ninsoare, se circulă în condiţii de iarnă, fără a fi impuse restricţii de trafic.

La nivel naţional, traficul rutier se desfăşoară preponderent pe un carosabil umed, plouă în judeţele Caraş-Severin şi Sibiu, iar în judeţul Giurgiu sunt semnalate, pe alocuri, zone cu polei (carosabil alunecos).

Pe arterele rutiere importante, respectiv autostrăzile A1 Bucureşti – Piteşti, A2 Bucureşti – Constanţa, A3 Bucureşti – Ploieşti, A7 Ploieşti – Bacău, DN 1 Ploieşti – Braşov şi DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, traficul se desfăşoară parţial pe un carosabil umed, fără precipitaţii, cu vânt puternic lateral.

Recomandări pentru șoferi

Pentru siguranţa participanţilor la trafic, șoferii trebuie să-şi asigure o bună vizibilitate din autovehicul, prin curăţarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale, să ruleze cu o viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiţii de siguranţă, să folosească frâna de motor pentru reducerea vitezei dacă circulă pe un carosabil umed sau alunecos.

„Reamintim că pentru deplasarea pe suprafeţe carosabile acoperite cu polei, gheaţă sau zăpadă, este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă”, mai notează reprezentanţii Centrului Infotrafic.

Cum va fi vreme duminică

De duminică dimineaţă, de la ora 10.00, până la ora 20:00, în sudul Moldovei, Dobrogea şi cea mai mare parte a Munteniei vântul va continua să aibă intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h, viscolind zăpada deja depusă şi determinând scăderea vizibilităţii.

În București, vremea va fi deosebit de rece pentru finalul lunii noiembrie şi se va menţine vântoasă.

Cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 50...55 km/h, amplificând senzaţia de frig.

Temperatura maximă va fi de -2...-1 grad.

Editor : B.P.