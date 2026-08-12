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Video O nouă fraudă telefonică prin care sunt păcăliți românii: cum acționează escrocii care se dau drept polițiști

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femeie batrana cu mainile in palme de suparare
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Guliver/Getty Images
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O nouă fraudă prin telefon face victime. Escrocii se dau drept polițiști și îi sperie pe oameni că cineva le folosește identitatea pentru a lua împrumuturi. Victimele ajung astfel să ia chiar și credite, crezând că își protejează economiile. În realitate, însă, banii ajung în conturile infractorilor.

Toată schema începe cu un simplu apel telefonic. Un escroc sună o persoană și se dă drept polițist, spunându-i victimei că cineva vrea să facă un credit, folosindu-i identitatea. Pentru a câștiga încrederea victimei, escrocul afirmă că poate trimite pe Whatsapp mai multe documente false, care par de fapt oficiale, dar și legitimații, potrivit jurnalistei Digi24 Ioana Corneev.

Ulterior, persoana vătămată este contactată de un al doilea escroc, care se dă drept reprezentant al unei bănci, și îi spune victimei că banii sunt în pericol, iar pentru a-i proteja ar trebui să facă un credit. În cele din urmă, banii ajung în conturile infractorilor.

Autoritățile recomandă în astfel de situații să nu răspundem la telefon sau, dacă am răspuns, să închidem pur și simplu apelul și să contactăm banca la care avem un card, dar și poliția, folosind numerele oficiale.

Editor : Ș.R.

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