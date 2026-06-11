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O nouă meserie a fost recunoscută în România. Sute de oameni o practicau deja

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A man kneels on a dirt road, preparing a drone to fly
Foto: Profimedia

O profesie a viitorului este recunoscută oficial în România. Meseria de pilot de dronă a fost aprobată într-un moment în care aceste aparate sunt folosite tot mai des, de la agricultură la intervenții de urgență.

Sute se persoane activau deja profesional în acest domeniu, însă nu puteau fi angajate oficial pe funcția de pilot de dronă, pentru că meseria nu exista.

Decizia vine într-un moment în care utilizarea dronelor s-a extins rapid, inclusiv la noi în țară. Acestea sunt folosite deja în construcții, agricultură, protecția mediului, cartografiere, inspecții industriale, producții video și chiar în unele intervenții ale situațiilor de urgență.

Cei care au inițiat acest demers de a introduce în nomenclator meseria sunt din județul Timiș și spun că procesul a durat mai mulți ani, timp în care profesia exista deja, în realitate, însă nu era și în documentele oficiale ale statului român.

Următorul pas este dezvoltarea primelor cursuri autorizate de calificare pentru adulți, astfel încât doritorii să poată obține o certificare profesională recunoscută la nivel național și să aibă, într-un final, meseria oficială de pilot de dronă.

Editor : M.B.

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