O nouă metodă de fraudă: Sub pretextul unei anchete secrete, oamenii sunt îndemnați să plaseze bani în ATM-uri pentru criptomonede

monede bitcoin
Poliţiştii atrag atenţia asupra unei noi metode de fraudă: apeluri din partea unor falşi poliţişti sau reprezentanţi ai băncilor în urma cărora victimei i se induce panica. Apoi, sub pretextul unei „investigaţii confidenţiale”, oamenii sunt îndemnați să scoată banii din bancă şi să îi plaseze într-un ATM pentru criptomonede.

Poliţia recomandă prudenţă şi atrage atenţia că, odată transferaţi în criptomonede, banii ajung în portofelul infractorilor şi sunt aproape imposibil de recuperat.

Potrivit datelor făcute publice vineri de oficialii Poliţiei judeţene Bacău, victimele sunt abordate prin diferite metode - mesaje e-mail de tip spam, mesaje pop-up, mesaje pe reţelele de socializare, apeluri din partea unor presupuşi reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, instituţii bancare sau autorităţi - şi li se prezintă fie posibilitatea de a obţine câştiguri importante prin tranzacţionarea de criptomonede, fie faptul că există o „anchetă”, un „cont compromis” sau o „datorie urgentă”, relatează News.ro.

Adeseori, infractorii cibernetici creează panică.

Victima primeşte fie un apel fals „de la poliţie” sau „de la bancă”, un mesaj prin care i se comunică faptul că are datorii sau că identitatea/contul i-a fost compromis, fie, uneori, o poveste romantică sau o posibilitate de „investiţie sigură”. Escrocul pretinde că este reprezentant al unei autorităţi precum ANAF, Poliţia Română, Europol sau al unei instituţii bancare.

Variante de mesaje transmise de escroci: „Contul dvs. este implicat într-o fraudă şi trebuie securizat”, „Un nepot a fost arestat sau are probleme de sănătate”, „Transferăm temporar banii într-un cont sigur”, „Există un mandat de arestare pe numele dumneavoastră”.

Ulterior, infractorii îi cer celui pe care l-au contactat să nu închidă telefonul şi să nu spună nimănui, sub pretextul că este vorba despre „o investigaţie confidenţială”.

Victima este instruită apoi să retragă bani cash de la bancă, să meargă la un ATM de criptomonede, să scaneze un cod QR trimis de infractor şi să depună numerar banii care imediat sunt instant în criptomonede şi trimişi către portofelul infractorilor.

„După confirmarea tranzacţiei, apelul se încheie, numărul devine inactiv, iar fondurile sunt mutate rapid prin mai multe portofele virtuale pentru a fi spălate. Fraudatorii sunt antrenaţi să vorbească calm, autoritar şi convingător. Victimele sunt, de obicei, persoane care nu sunt familiarizate cu criptomonedele. Sistemele de criptomonede permit tranzacţii rapide şi ireversibile, nu necesită un cont bancar al infractorului şi sunt dificil de urmărit la nivel internaţional”, transmite Poliţia, precizând că este aproape imposibil ca banii astfel transferaţi să mai fie recuperaţi.

Poliţiştii precizează că solicitarea de a păstra secretul, cea privind depunerea banilor într-un crypto ATM şi presiunea pusă pe cel contactat sunt semne de fraudă, subliniind că nicio instituţie oficială nu solicită plăţi prin criptomonede.

Pentru a nu deveni victimă a acestui tip de fraudă, cetăţenii sunt sfătuiţi să sune direct la instituţia respectivă, folosind numărul oficial, să nu scaneze coduri QR primite de la persoane necunoscute şi să sesizeze imediat tentativele de fraudă la cea mai apropiată unitate de poliţie.

„Încurajăm cetăţenii să discute deschis cu familiile lor despre acest tip de fraudă şi să le explice că nicio autoritate nu solicită plăţi în criptomonede. Prevenţia şi informarea sunt cele mai eficiente arme împotriva acestor infracţiuni. Dacă sunteţi victima unei infracţiuni, adresaţi-vă celei mai apropiate unităţi de poliţie sau accesaţi portalul de petiţii al Poliţiei Române, selectând unitatea teritorială aferentă domiciliului”, este mesajul oficialilor Poliţiei.

