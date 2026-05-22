Sudul litoralului intră în reabilitare: stațiunile Venus, Jupiter și Cap Aurora vor fi modernizate printr-un amplu proiect în valoare de aproape 28 de milioane de euro. Investițiile includ refacerea drumurilor și a iluminatului stradal, amenajarea aleilor, reabilitarea spațiilor verzi și implementarea unor sisteme moderne de irigații.

Cele trei stațiuni din sudul litoralului, Venus, Jupiter și Cap Aurora, vor fi modernizate, având nevoie de lucrări de reabilitare. În primă fază vor fi refăcute drumurile.

De asemenea, vor fi amenajate aleile, va fi instalat iluminat stradal, vor fi reabilitate spațiile verzi și vor fi implementate sisteme de irigații.

Valoarea totală a investițiilor este de aproximativ 28 de milioane de euro, bani proveniți din fonduri europene, dar și din bugetul local.

Proiectele au fost deja aprobate de Consiliul Local Mangalia, iar contractele de finanțare urmează să fie semnate în cel mult două săptămâni.

După finalizarea procedurilor de achiziție, autoritățile estimează că lucrările ar putea începe din această toamnă și ar urma să dureze aproximativ un an și jumătate – doi ani, fiind suspendate pe durata sezonului estival, pentru a nu afecta activitatea turistică.

Editor : C.S.