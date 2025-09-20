Live TV

O persoană a murit şi trei au fost rănite pe munte, în ultimele 24 de ore. Avertismentul Salvamont

Echipele Salvamont au salvat, în utimele 24 de ore, şase persoane din zonele montane. Foto: Salvamont România/ Faacebook

Echipele Salvamont au salvat, în utimele 24 de ore, şase persoane din zonele montane, trei dintre acestea fiind rănite. O altă persoană a decedat şi a fost coborâtă de către salvatorii montani.

„În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 9 apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. În cazul intervenţiilor au fost salvate 6 persoane. Dintre acestea, 3 au fost transportate cu Ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital. Din păcate, o altă persoană, cu toate eforturile depuse, a decedat şi a fost predată Serviciului IML”, a transmis, sâmbătă, Salvamont România, citat de News.ro.

Apelurile au vizat echipele Salvamont din Argeş, municipiul Braşov, Gorj, Maramureş, Neamţ, Prahova, Caraş Severin, Dâmboviţa şi Bran.

S-au primit şi 22 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.

„Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudenţă şi responsabilitate în derularea activităţilor montane şi vă invită să le fiţi alături în campania de reducere a numărului de accidente montane”, au transmis salvamontiştii.

