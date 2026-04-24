Amendă de 70.000 lei pentru o primărie din județul Arad, după ce Garda de Mediu a descoperit, cu ajutorul unei drone, deșeuri din construcții și demolări depozitate ilegal. Resturile proveneau din lucrările de modernizare ale unui drum județean.

Amenda consistentă, de 70.000 lei, a fost dată cu ajutorul tehnologiei, după ce Comisarii Gărzii de Mediu din Arad au folosit o dronă pentru a verifica un amplasament din zona Șilindia, din județul Arad.

În urma monitorizării aeriene, inspectorii au identificat o problemă majoră într-o carieră de piatră: în imaginile surprinse s-a putut observa cum erau depozitate cantități mari de deșeuri provenite din construcții și demolări, în special resturi de asfalt și beton, care ar proveni din reparații de drumuri, potrivit autorităților.

Deșeurile au fost depozitate direct pe sol, pe o suprafață de aproximativ 600 m² ceea ce, conform autoritățile, reprezintă o încălcare gravă a legislației de mediu.

Pe lângă amendă, au fost dispuse și alte măsuri clare: întreaga cantitate de deșeuri trebuie colectată, transportată și valorificată prin operatori autorizați, iar terenul trebuie readus la starea inițială în cel mai scurt timp.

Editor : C.S.