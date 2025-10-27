Este scandal într-un liceu din județul Iași, unde o profesoară de biologie a fost prinsă de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au făcut imediat înconjurul școlii, iar aceasta și-a dat demisia.

O profesoară de biologie în vârstă de 24 de ani, care preda la liceul din comuna Răducăneni, județul Iași, a intrat în atenția publică după ce elevii din liceu au găsit în mediul online imagini cu ea pe siteuri de adulți.

Ea era angajată de aproximativ trei ani în unitatea de învățământ. Elevii, părinții și colegii femeii au fost surprinși când au descoperit că aceasta avea o activitate care contravenea normelor de conduită ale personalului didactic.

Profesoara ar fi realizat conținut pentru platforme de videochat. Elevii liceului din Răducăneni ar fi găsit fotografii cu aceasta în ipostaze provocatoare pe site-uri de profil.

Conducerea școlii și reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Iași au discutat cu femeia după apariția imaginilor.

În urma acestui scandal, profesoara a decis să își dea demisia. Unitatea de învățământ a luat act de demisie și a dispus încetarea contractului de muncă, iar în aceste condiții, spune conducerea Inspectoratului Școlar, o eventuală anchetă nu mai are sens să fie făcută.

