„O punere în scenă”. Trimișii lui Putin la București acuză MAE român că minte în legătură cu dronele doborâte pe teritoriul țării

Reprezentanţii Ministerului de Externe al României au arătat doar nişte „bucăţi de polistiren”, prezentându-le drept probe în legătură cu incidentele cu presupuse drone ruseşti, atunci când l-au convocat, luna trecută, pe ambasadorul Rusiei, Vladimir Lipaev. Bucureştiul nu a prezentat niciun fapt care să lege aceste drone de Rusia, au declarat pentru cotidianul „Izvestia” reprezentanţi ai Ambasadei ruse din România, relatează TASS, potrivit news.ro.

„În cadrul discuţiei de la Ministerul Afacerilor Externe al României, ni s-au arătat bucăţi de polistiren, propunându-ni-se să le considerăm drept dovadă a «originei ruse» a dronelor doborâte. Cu toate acestea, nu ni s-au prezentat, fireşte, niciun fel de fapte care să lege respectivele drone de ţara noastră”, au precizat reprezentanţii misiunii diplomatice ruse din România.

Reprezentanţa diplomatică a subliniat că diplomaţii s-au confruntat, „evident”, cu o punere în scenă regizată în prealabil, cu trageri asupra unor ţinte de antrenament, al căror scop este acela de a justifica în ochii opiniei publice române direcţia de militarizare, însoţită de o creştere semnificativă a cheltuielilor militare pe fondul unei situaţii socio-economice dificile din ţară, au explicat sursele Izvestia.

Ministerul Afacerilor Externe al României a anunţat pe 27 iulie că ambasadorul Federaţiei Ruse a fost convocat la MAE în legătură cu „încălcări repetate ale spaţiului aerian al României în perioada 24-26 iulie 2026, când armata română a doborât trei drone care au pătruns fără autorizaţie pe teritoriul naţional”.

Şeful misiunii diplomatice ruse a primit o notă verbală, conform căreia unul dintre diplomaţii ruşi trebuia să părăsească teritoriul ţării în termen de cinci zile. De asemenea, ambasadorul României la Moscova a fost rechemat la Bucureşti pentru consultări.

Încă din ziua convocării sale la MAE român, ambasadorul Vladimir Lipaev a declarat într-un interviu pentru TASS că el consideră totul „o punere în scenă propagandistică”.

Moscova a transmis că va da un răspuns adecvat la expulzarea unui angajat al Ambasadei Federaţiei Ruse din România, după cum a declarat, tot pentru agenţia de stat TASS, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova. „Acuzaţiile românilor sunt nefondate, pretenţiile sunt nejustificate. Aceste acţiuni neprietenoase vor primi un răspuns adecvat”, a declarat Maria Zaharova.

Totuşi, Rusia nu îşi va rechema ambasadorul din România pentru consultări, a declarat ulterior, într-o conferinţă de presă, Aleksei Fadeev, director adjunct al Departamentului pentru comunicare din Ministerul rus al Afacerilor Externe. El a repetat însă că expulzarea unui diplomat rus de către Bucureşti va primi un răspuns adecvat, dar nu a dat detalii. Cel mai probabil, cum a făcut şi în cazul altor tensiuni diplomatice din trecut, Moscova ar putea expulza, la rândul ei, un angajat al Ambasadei României.

Editor : A.R.