Live TV

O rețea rusă de fake news care a activat și în România încearcă să-l implice pe Emmanuel Macron în dosarul Epstein (BFMTV)

Data publicării:
Emmanuel Macron cu ochelari de soare pilot
Foto: Profimedia
Din articol
Ce este operațiunea „Storm-1516”

Autoritățile franceze au detectat un atac informațional rus care încearcă să sugereze implicarea președintelui francez Emmanuel Macron în dosarul Jeffrey Epstein, scrie BFMTV, citând surse guvernamentale.

O operațiune de interferență rusă menită să fabrice o legătură între Emmanuel Macron și cazul Jeffrey Epstein a fost detectată de Franța, relatează BFMTV, citând o sursă guvernamentală.

Atacul informațional este legat de rețeaua Storm-1516, un mod de operare rus documentat încă de la sfârșitul anului 2023 de serviciul francez de monitorizare și supraveghere a interferențelor digitale străine (VIGINUM).

La fel ca alte personalități franceze proeminente, numele lui Emmanuel Macron apare de peste 200 de ori în milioanele de pagini ale dosarului Jeffrey Epstein, publicat de Departamentul de Justiție al Statelor Unite.

Acest lucru nu se datorează faptului că ar fi implicat, ci pentru că președintele francez este menționat în discuții între alte persoane sau în articole de presă, precizează BFMTV.

Nu există dovezi ale unui contact direct, unei întâlniri sau vreunui schimb între șeful statului și infractorul sexual condamnat, mai precizează sursa citată.

Ce este operațiunea „Storm-1516”

Franța nu este singura țintă a operațiunii „Storm-1516”, o rețea rusă care creează site-uri fake, care copiază site-uri adevărate de știri, prin intermediul cărora propagă narative care încearcă să manipulee opinia publică.

Identitatea unor jurnaliști Digi24 a fost furată și folosită abuziv anul trecut, într-o amplă operațiune rusească de dezinformare ce a avut ca scop discreditarea partidului de guvernământ din Republica Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), și a președintei Maia Sandu.

Raportul Alliance4Europe, documentat de 16 cercetători și jurnaliști de investigație din Europa, inclusiv România, menționează că este vorba de operațiunea intitulată „Storm-1516”, lansată în august 2023.  

„Ei fac niște site-uri, fake, unele dintre ele care fură numele unor autori legitimi - așa cum sunteți voi, de la Digi24.ro, dar și alții, altele sunt semnate Redacția - și publică articole pe aceleași narative. Aceste site-uri acționează organizat. Ca să pară că sunt legitimite, influenceri, amplificatori de pe Telegram, X sau alte platforme, preiau masiv aceste articole, le plasează pe rețele de socializare, după care mașinăria le pompează, păcălind algoritmul că ar fi conținut organic”, a explicat Mihaela Tănase, jurnalist Context.ro, care a documentat pentru Alliance4Europe activitatea acestei operațiuni în România.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
1
Neplata primei zile de concediu medical: Bolojan spune că a fost propusă de Ministerul...
nicusor dan sustine un discurs
2
Nicușor Dan, prima reacție după acuzațiile SUA privind influențarea alegerilor...
Vladimir Putin la telefon
3
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune...
donald trump
4
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA. Ce a transmis...
Fujiyoshida, Japan at Chureito Pagoda and Mt. Fuji in the spring with cherry blossoms.
5
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor...
Doctorii i-au dat vestea lui Mircea Lucescu, în urmă cu puțin timp
Digi Sport
Doctorii i-au dat vestea lui Mircea Lucescu, în urmă cu puțin timp
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
antartica
Norvegia avertizează: Rusia ar putea intensifica spionajul și sabotajul în Arctica și arhipelagul Svalbard
Serghei Lavrov
Lavrov: Rusia vrea un vecin „neutru şi benign”. Cerințele pentru „teritoriul care va rămâne parte a Ucrainei”
general rus Vladimir Alekseiev
Adjunctul șefului spionajului militar rus a fost împuşcat vineri dimineață la Moscova
Dronă controlată de soldați ucraineni
Rusia acuză Ucraina că a bombardat ținte civile în Belgorod: „Au fost provocate pagube grave”
South Estonia, Estonia–Russia Border, Estonia – May 15, 2024: Estonian border police and border guards inspect advanced border security systems, inclu
„Rusia se comportă iraţional la frontiera” cu Estonia. Decizia luată de guvernul de la Tallinn
Recomandările redacţiei
tancuri rusești în timpul exercițiilor militare Rusia-Belarus din 2022
O nouă simulare de război arată cum Rusia și-ar atinge „majoritatea...
robert negoita
Robert Negoiță anunță că va contesta decizia procurorilor DNA: Nu mai...
Sediul DNA
Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5. Pe cine vizează procurorii...
perchezitii
Fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, omorât în 2023, a...
Ultimele știri
„Șefule, sunt lucruri pe care le poți face și lucruri pe care nu le poți face”. Stenograme din dosarul primarului Robert Negoiță
Fals avocat din Gorj, reținut după ce a încasat mii de lei de la șoferi. Cum își păcălea „clienții”
Guvernul pregătește noi reguli pentru plata salariilor restante. Angajații companiilor strategice ar putea primi sume mai mari
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zile norocoase în 2026 pentru fiecare zodie. Oamenii care intră acum în viața ta vor avea un rol important în...
Cancan
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o...
Fanatik.ro
Alarmă la FCSB cu Juri Cisotti: „Sperăm să poată interveni Marijana”. Nu va juca la Galați! Exclusiv
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
„Ce a făcut el, nu are nicio explicație”. Omul care l-a înfuriat pe Meme Stoica după FCSB – FC Botoșani 1-0...
Adevărul
Profesoara româncă rupe tăcerea despre legătura sa cu Jeffrey Epstein: „Aș vrea să nu-l fi cunoscut...
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce lovitură! Chivu are contractul pe masă și semnează! "Doar un antrenor adevărat poate face asta!"
Pro FM
Fiicele mai puțin cunoscute ale lui Julio Iglesias, mesaje sfâșietoare la doi ani de la moartea vărului lor...
Film Now
Greu de ratat. Tom Cruise, pe motocicletă, a atras atenția trecătorilor în LA. Prima apariție după ce și-a...
Adevarul
Cine este românul care a descoperit cel mai lung șarpe din lume: „Baroneasa” are o lungime de peste 7 metri...
Newsweek
Pensie de doar 1.250 lei după 29 ani de muncă. Care pensionari iau pensii sub 2.000 lei deși au 30 ani vechime
Digi FM
Chivu, admirat și felicitat de fiice și de soție, când l-au văzut cu flacăra olimpică în Milano. Îmbrățișări...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Jennifer Lopez, geloasă pe ascensiunea lui Jennifer Garner?! Apropiat: „Faptul că ar putea deveni miliardară...
UTV
Victorie în instanță pentru Mădălina Ghenea. Hărțuitoarea a fost condamnată la închisoare cu suspendare