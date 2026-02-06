O rețea rusă de fake news care a activat și în România încearcă să-l implice pe Emmanuel Macron în dosarul Epstein (BFMTV)

Autoritățile franceze au detectat un atac informațional rus care încearcă să sugereze implicarea președintelui francez Emmanuel Macron în dosarul Jeffrey Epstein, scrie BFMTV, citând surse guvernamentale.

O operațiune de interferență rusă menită să fabrice o legătură între Emmanuel Macron și cazul Jeffrey Epstein a fost detectată de Franța, relatează BFMTV, citând o sursă guvernamentală.

Atacul informațional este legat de rețeaua Storm-1516, un mod de operare rus documentat încă de la sfârșitul anului 2023 de serviciul francez de monitorizare și supraveghere a interferențelor digitale străine (VIGINUM).

La fel ca alte personalități franceze proeminente, numele lui Emmanuel Macron apare de peste 200 de ori în milioanele de pagini ale dosarului Jeffrey Epstein, publicat de Departamentul de Justiție al Statelor Unite.

Acest lucru nu se datorează faptului că ar fi implicat, ci pentru că președintele francez este menționat în discuții între alte persoane sau în articole de presă, precizează BFMTV.

Nu există dovezi ale unui contact direct, unei întâlniri sau vreunui schimb între șeful statului și infractorul sexual condamnat, mai precizează sursa citată.

Ce este operațiunea „Storm-1516”

Franța nu este singura țintă a operațiunii „Storm-1516”, o rețea rusă care creează site-uri fake, care copiază site-uri adevărate de știri, prin intermediul cărora propagă narative care încearcă să manipulee opinia publică.

Identitatea unor jurnaliști Digi24 a fost furată și folosită abuziv anul trecut, într-o amplă operațiune rusească de dezinformare ce a avut ca scop discreditarea partidului de guvernământ din Republica Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), și a președintei Maia Sandu.

Raportul Alliance4Europe, documentat de 16 cercetători și jurnaliști de investigație din Europa, inclusiv România, menționează că este vorba de operațiunea intitulată „Storm-1516”, lansată în august 2023.

„Ei fac niște site-uri, fake, unele dintre ele care fură numele unor autori legitimi - așa cum sunteți voi, de la Digi24.ro, dar și alții, altele sunt semnate Redacția - și publică articole pe aceleași narative. Aceste site-uri acționează organizat. Ca să pară că sunt legitimite, influenceri, amplificatori de pe Telegram, X sau alte platforme, preiau masiv aceste articole, le plasează pe rețele de socializare, după care mașinăria le pompează, păcălind algoritmul că ar fi conținut organic”, a explicat Mihaela Tănase, jurnalist Context.ro, care a documentat pentru Alliance4Europe activitatea acestei operațiuni în România.

