Live TV

O româncă a încercat să intre în Italia cu 1,4 kilograme de droguri în stomac

Data publicării:
masina de politie din italia
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia

O româncă a fost arestată pe un aeroport din Italia după ce a fost prinsă cu 1,4 kilograme de droguri, ascunse în stomac. Acesta se întorcea din Belgia când a fost reținută de autoritățile italiene. 

Ea călătorea cu aproape un kilogram și jumătate de heroină în stomac, împărțită în 120 de capsule pe care le înghițise înainte de plecare. Femeia, o cetățeană română în vârstă de 46 de ani, vânzătoare de haine, care se afla în Italia din 2013, se îmbarcase într-un zbor de la Bruxelles la Orio al Serio (Bergamo) și apoi spre Alghero. Cu toate acestea, ea a fost interceptată de Guardia di Finanza (Poliția Financiară Italiană) la aeroportul din Bergamo, în colaborare cu Agenția Vamală.

Operațiunea a fost lansată după ce a fost primită o sesizare de la vama belgiană și transmisă de Direcția Antifraudă din Roma. Oprită de poliția financiară, femeia a oferit „explicații generice și contradictorii pentru călătoria sa”. În plus, nu avea bagaje înregistrate și era destul de agitată, transmite ilmessaggero

Examinările radiologice ulterioare efectuate la Spitalul Papa Giovanni XXIII din Bergamo au confirmat că călătoarea înghițise 120 de capsule în recipiente rigide din plastic învelite în straturi de bandă adezivă care, odată analizate, s-au dovedit a conține o substanță narcotică de tip heroină, în total 1.393 de grame.

După ce pachetele au fost îndepărtate, substanța narcotică a fost confiscată, iar pasagera a fost arestată și dusă la închisoarea din Bergamo.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
1
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
2
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
Vladimir Putin
3
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
4
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
N23 SOSIRE NICUSOR MACRON DINEU SUMMIT UE COPENHAGA VO 011025_00192
5
Nicușor Dan a participat la dineul organizat de regele Danemarcei la Copenhaga. Șeful...
FOTO ”Cea mai frumoasă femeie din lume”, de nerecunoscut! Internetul ”a explodat”: ”Mă distruge”
Digi Sport
FOTO ”Cea mai frumoasă femeie din lume”, de nerecunoscut! Internetul ”a explodat”: ”Mă distruge”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului...
FED DECLARATII NICUSOR DAN 021025 FOCTR1_20946
Atacuri cibernetice, acțiuni secrete și propagandă. Ce conține...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan: „La Constanţa este linişte, la Odesa cad bombele”...
sigla diicot de la intrarea in sediu
Un bărbat din Bistrița-Năsăud e acuzat că pregătea un atentat...
Ultimele știri
Director de la Apele Române: „Debitele râurilor încep să crească și trebuie să rămânem în stare de mobilizare”
„Pagube semnificative în Sectorul 2”, după furtună. Procedura prin care proprietarii de mașini avariate pot primi despăgubiri
Cum vrea UE să compenseze Raiffeisen Bank International pentru daunele plătite în Rusia și cum pot profita oligarhii ruși
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Trump Increases Federal Law Enforcement Presence, Deploys National Guard In DC
Trump decretează „conflict armat” cu cartelurile drogurilor pe care le numește „organizaţii teroriste”
trafic de droguri, cocaina
România se aliază cu Franța și Italia împotriva traficului de droguri. Nicușor Dan: „Este una dintre principalele amenințări”
avion T260B
Doi militari italieni au murit după ce avionul cu care efectuau manevre s-a prăbușit
ministerul afacerilor externe
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia
Rareș Achiriloaie
Droguri sau telefon? România fricii declarate versus adicția din sufragerie
Partenerii noștri
Pe Roz
Sfatul pe care Nicole Kidman l-a primit de la cea mai bună prietenă, Naomi Watts, după ce a cerut divorțul de...
Cancan
Doliu în televiziune! Prezentatoare TV în vârstă de 21 de ani, găsită moartă în casă
Fanatik.ro
Au scos documentul despre banii lui Călin Georgescu, folosiți în campanie. AEP i-a studiat trei luni dosarul...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Transfer bombă! Nicolae Stanciu, împrumut în iarnă de la Genoa în SuperLiga?! „Sunt discuții! E un plan care...
Adevărul
George Simion, ținta ironiilor după ce şi-a anulat abonamentul la Netflix şi i-a îndemnat pe români la fel
Playtech
Cât consumă centrala termică pe gaz în funcție de mărimea locuinței. Exemplu de calcul pentru un apartament...
Digi FM
Monica Gabor, imagine rară alături de fiica Irina și de sora ei, Ramona. Fanii au reacționat imediat: „De...
Digi Sport
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
Pro FM
Vara s-a terminat, dar nu și aparițiile incendiare ale Elenei Ionescu în costum de baie. Mix perfect de...
Film Now
Adam Sandler, favorit-surpriză la Oscar pentru „Jay Kelly”. Transformarea care l-a adus în atenția criticilor
Adevarul
Spoofing‑ul, escrocheria perfectă: cum ți se fură datele sau ți se accesează contul bancar. Chiar și...
Newsweek
Ce se urmărește prin trecerea tuturor pensiilor pe card? Ce acuzații halucinante se aduc băncilor?
Digi FM
O tânără de 27 de ani și-a pierdut viața după ce a adoptat o dietă extremă. Prietenii spun că ajunsese să...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Cum arată Mira Sorvino la 30 de ani de când a luat Oscarul pentru "Chemarea Afroditei". Blonda a fost pe...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...