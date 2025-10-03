O româncă a încercat să intre în Italia cu 1,4 kilograme de droguri în stomac

O româncă a fost arestată pe un aeroport din Italia după ce a fost prinsă cu 1,4 kilograme de droguri, ascunse în stomac. Acesta se întorcea din Belgia când a fost reținută de autoritățile italiene.

Ea călătorea cu aproape un kilogram și jumătate de heroină în stomac, împărțită în 120 de capsule pe care le înghițise înainte de plecare. Femeia, o cetățeană română în vârstă de 46 de ani, vânzătoare de haine, care se afla în Italia din 2013, se îmbarcase într-un zbor de la Bruxelles la Orio al Serio (Bergamo) și apoi spre Alghero. Cu toate acestea, ea a fost interceptată de Guardia di Finanza (Poliția Financiară Italiană) la aeroportul din Bergamo, în colaborare cu Agenția Vamală.

Operațiunea a fost lansată după ce a fost primită o sesizare de la vama belgiană și transmisă de Direcția Antifraudă din Roma. Oprită de poliția financiară, femeia a oferit „explicații generice și contradictorii pentru călătoria sa”. În plus, nu avea bagaje înregistrate și era destul de agitată, transmite ilmessaggero.

Examinările radiologice ulterioare efectuate la Spitalul Papa Giovanni XXIII din Bergamo au confirmat că călătoarea înghițise 120 de capsule în recipiente rigide din plastic învelite în straturi de bandă adezivă care, odată analizate, s-au dovedit a conține o substanță narcotică de tip heroină, în total 1.393 de grame.

După ce pachetele au fost îndepărtate, substanța narcotică a fost confiscată, iar pasagera a fost arestată și dusă la închisoarea din Bergamo.

Editor : A.R.