Ies noi detalii din ancheta DIICOT în ceea ce-i privește pe frații Nuțu și Sile Cămătaru, dar și alți membri ai clanului cu același nume. Potrivit procurorilor, interpreții Luis Gabriel, Florin Salam sau Tzancă Uraganu ar fi fost amenințați să refuze concerte în alte părți și nevoiți să cânte pe gratis în cluburile deținute de Clanul Cămătaru, printre altele. „N-o să îi dau niciun ban și într-una din astea o să-l bag în portbagaj”, este un exemplu de amenințare venită din partea membrilor Clanului Cămătaru.

Din referatul cu propunere de arestare preventivă a fraților Nuțu și Sile Cămătaru, citat de News.ro, reiese modul în care controlau activitatea mai multor interpreți de muzică lăutărească și manele cunoscuți la nivel național.

Procurorii DIICOT subliniază în referat că frații Cămătaru și membrii clanului Cămătaru „au urmărit să obțină controlul asupra activității profesionale (...) prin exercitarea unor presiuni și constrângeri morale, inclusiv prin amenințări cu acte de violență”.

„În acest scop, membrii grupului au valorificat ascendentul personal şi reputaţia numitului Balint Ion zis «Nuţu Cămătaru», cunoscut la nivel naţional prin prisma antecedentelor sale infracţionale şi a mediatizării faptelor săvârşite cu violenţă, precum şi teama pe care asocierea celorlalţi membri cu acesta era aptă să o genereze în rândul artiştilor şi al persoanelor care intermediau contractarea acestora”, potrivit documentului citat.

Procurorii subliniază și că Nuțu Cămătaru a lansat amenințări directe și că autoritatea lui venea din ideea că este „un lider absolut al celei mai renumite familii”, anume Clanul Cămătarilor.

„Vrei să te chem la mine, să te țin, să nu mai cânți nicăieri în seara aia?”

Pe Luis Gabriel, de exemplu, l-au constrâns prin amenințări cu violența să nu cânte în vară la un festival din Costinești - Nibiru -, iar lui Tzancă Uraganu i-au impus să cânte gratis în cluburile lor dacă acceptă să cânte la festivalul din Costinești, potrivit sursei citate.

În acst context, festivalul Nibiru ar fi concurat cu mai multe cluburi controlate de Clanul Cămătaru pe litoral.

Redăm fragmente din amenințările aduse de membrii Clanului Cămătaru lui Luis Gabriel:

„Şi ştii ce mai vrea Nuţu? Să nu semnaţi cu Nibiru, ăla, bă! Că îi faceţi manevră! Să-ţi transmit!” sau „Vrei să-ţi fac când eşti pe datele alea acolo, când sunt afişate, vrei să te chem la mine, să te ţin, să nu mai cânţi nicăieri în seara aia? Să-ţi fac cum i-am făcut lui Fane Spoitoru?”, sunt două fragmente citate de News.ro.

În ceea ce îl privește pe Tzancă Uraganu, există amenințări directe precum: îi „sparge urechile-n două” de îl „lasă surd” sau că „îl sparge cu prima ocazie când îl prinde”.

În cazul lui Florin Salam, procurorii DIICOT arată că Nuțu Cămătaru exercita o influență asupra lui, în contextul în care există o relație îndelungată de colaborare între aceștia, dar și sprijin financiar și protecție acordate în decursul timpului.

„Spune-i că dacă la mine vine la 8, n-o să îi dau niciun ban şi într-una din astea o să-l bag în portbagaj şi o să-l, n-o să-l mai las să cânte” sau „Dacă cânţi, tot vii! Tu să cânţi... aşa, că vreau eu!”, sunt amenințări directe lansate de Nuțu Cămătaru la adresa lui Florin Salam, citate de News.ro.

Și Florin Salam, potrivit procurorilor, ar fi fost forțat să cânte la cluburile deținute de Clanul Cămătaru la mare, dar și la un eveniment organizat tot de membrii clanului la Hala Laminor. O parte din banii obținuți de Florin Salam ar fi ajuns la membrii Clanului Cămătaru, potrivit surselor citate.

Editor : M.G.