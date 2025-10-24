Se împlinește o săptămână de la explozia devastatoare din Rahova și încă sunt multe întrebări fără răspuns. Primăria promite că va reconstrui blocul distrus, iar cei păgubiți vor rămâne proprietari. De cealaltă parte, Guvernul susține că, odată reconstruite din bani publici, apartamentele nu vor putea fi date la cheie locatarilor, pentru că nu există cadrul legal. Între timp, municipalitatea anunță controale în lanț în Capitală pentru a descoperi eventuale nereguli.

Încă se așteaptă răspunsul experților de la INSEMEX. Se analizează o conductă din care s-ar fi putut scurge gaz. De asemenea, se verifică robineții, sigiliul pus de Distrigaz. Ce este sigur, spun anchetatorii, este că deflagrația nu a fost provocată de materiale explozive.

Până în momentul de față, oamenii nu au aflat cu siguranță ce a provocat tragedia de vinerea trecută. Principala bănuială a anchetatorilor este că acea fisură din subteran a dus la scurgerea gazului, care a ajuns inclusiv până la etajul cinci al blocului, potrivit jurnalistului Digi24 Valentin Stan.

Aerisirea clădirii era blocată, așa că acumularea s-a creat la etajul cinci al clădirii. A fost nevoie de o simplă scânteie ca să se producă deflagrația. Este principala ipoteză.

Momentan nu există o certitudine în rândul anchetatorilor și este foarte posibil să nu apară prea cu curând, având în vedere că până în momentul de față nu a fost încheiată cercetarea la fața locului. Și astăzi sunt prezenți ofițeri criminaliști care strâng dovezi din clădire, însă este extrem de greu, pentru că nu pot să intre în bloc.

În același timp, oamenii nu au răspunsuri clare cu privire la locuința lor pentru următoarele luni, pentru următorii ani.

Din partea primăriei a apărut o promisiune conform căreia municipalitatea va reconstrui clădirea după ce va fi demolată și că în aproximativ 2 ani oamenii s-ar putea întoarce în apartamente noi. Este o discuție amplă și importantă despre calitatea pe care o vor avea oamenii după ce se întorc, dacă vor fi chiriași sau proprietari.

Guvernul a anunțat că este imposibil ca aceștia să fie din nou proprietari într-o zonă în care clădirea nu mai există.

Între timp, astăzi, de la ora 10:00, a început ședința unde se vor întruni consilierii generali ai Municipiului București. Este o întâlnire de urgență, întrucât oamenii care au rămas fără o locuință în urma exploziei au primit o cazare temporară de 7 zile și pentru că acest termen va expira, este nevoie de prelungirea cazării, potrivit jurnalistei Digi24 Andreea Crăciunescu.

Astăzi, consilierii au pe masă un proiect care prevede cazarea pentru cel puțin 12 luni a oamenilor care au rămas fără apartamente. Este vorba despre un protocol, un parteneriat pe care îl are Primăria Generală cu o asociație care ajută comunitățile să depășească această lipsă de locuințe accesibile și decente.

Citește și:

EXCLUSIV Ancheta continuă după explozia devastatoare din Rahova. Cum a fost descoperită țeava de gaz găurită și ce piste au criminaliștii

Editor : Ș.R.