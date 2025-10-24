Live TV

Video O săptămână de la explozia din Rahova: ce știm până acum despre cauza deflagrației și ce se va întâmpla cu blocul distrus

Data publicării:
URMARI_EXPLOZIE_35_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Blocul din Rahova afectat de o explozie. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Se împlinește o săptămână de la explozia devastatoare din Rahova și încă sunt multe întrebări fără răspuns. Primăria promite că va reconstrui blocul distrus, iar cei păgubiți vor rămâne proprietari. De cealaltă parte, Guvernul susține că, odată reconstruite din bani publici, apartamentele nu vor putea fi date la cheie locatarilor, pentru că nu există cadrul legal. Între timp, municipalitatea anunță controale în lanț în Capitală pentru a descoperi eventuale nereguli.

Încă se așteaptă răspunsul experților de la INSEMEX. Se analizează o conductă din care s-ar fi putut scurge gaz. De asemenea, se verifică robineții, sigiliul pus de Distrigaz. Ce este sigur, spun anchetatorii, este că deflagrația nu a fost provocată de materiale explozive.

Până în momentul de față, oamenii nu au aflat cu siguranță ce a provocat tragedia de vinerea trecută. Principala bănuială a anchetatorilor este că acea fisură din subteran a dus la scurgerea gazului, care a ajuns inclusiv până la etajul cinci al blocului, potrivit jurnalistului Digi24 Valentin Stan.

Aerisirea clădirii era blocată, așa că acumularea s-a creat la etajul cinci al clădirii. A fost nevoie de o simplă scânteie ca să se producă deflagrația. Este principala ipoteză.

Momentan nu există o certitudine în rândul anchetatorilor și este foarte posibil să nu apară prea cu curând, având în vedere că până în momentul de față nu a fost încheiată cercetarea la fața locului. Și astăzi sunt prezenți ofițeri criminaliști care strâng dovezi din clădire, însă este extrem de greu, pentru că nu pot să intre în bloc.

În același timp, oamenii nu au răspunsuri clare cu privire la locuința lor pentru următoarele luni, pentru următorii ani.

Din partea primăriei a apărut o promisiune conform căreia municipalitatea va reconstrui clădirea după ce va fi demolată și că în aproximativ 2 ani oamenii s-ar putea întoarce în apartamente noi. Este o discuție amplă și importantă despre calitatea pe care o vor avea oamenii după ce se întorc, dacă vor fi chiriași sau proprietari.

Guvernul a anunțat că este imposibil ca aceștia să fie din nou proprietari într-o zonă în care clădirea nu mai există.

Între timp, astăzi, de la ora 10:00, a început ședința unde se vor întruni consilierii generali ai Municipiului București. Este o întâlnire de urgență, întrucât oamenii care au rămas fără o locuință în urma exploziei au primit o cazare temporară de 7 zile și pentru că acest termen va expira, este nevoie de prelungirea cazării, potrivit jurnalistei Digi24 Andreea Crăciunescu.

Astăzi, consilierii au pe masă un proiect care prevede cazarea pentru cel puțin 12 luni a oamenilor care au rămas fără apartamente. Este vorba despre un protocol, un parteneriat pe care îl are Primăria Generală cu o asociație care ajută comunitățile să depășească această lipsă de locuințe accesibile și decente.

Citește și:

EXCLUSIV Ancheta continuă după explozia devastatoare din Rahova. Cum a fost descoperită țeava de gaz găurită și ce piste au criminaliștii

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
exercitiu militari romani, bucuresti
1
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
bloc afectat de explozie in rahova
2
Bujduveanu, după raportul preliminar al INSEMEX: „Cine a racordat la utilități imobilul...
masina
3
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
emil ganj
4
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
contor energie electrica
5
Bogdan Ivan: Avem o strategie de a reduce preţul pe kWh de la 1,55 la cât mai aproape de...
Probleme în familia lui Gigi Becali!
Digi Sport
Probleme în familia lui Gigi Becali!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan nu susține un referendum pe tema pensiilor magistraților...
Vladimir Putin și Donald Trump
Răspunsul lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a minimalizat...
nicusor dan
Nicușor Dan, despre alegerile la Primăria Capitalei: „Am o preferință”
The Wider Image: Desert standoff fuels tensions
Care este următorul conflict pe care Donald Trump vrea să-l rezolve...
Ultimele știri
OMS avertizează asupra unei „crize existențiale”: „Europa trebuie să aibă singură grijă de ea însăși după reducerea ajutorului SUA”
Zelenski merge la Londra pentru o reuniune a „Coaliției de voință”. Starmer: „Trebuie să intensificăm presiunea asupra Rusiei”
Cum a fost decisă candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Sondaj INSCOP cu Ciucu, Burduja şi Bujduveanu. Scenarii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
echipa de la distrigaz verifica un canal
Ancheta continuă după explozia devastatoare din Rahova. Cum a fost descoperită țeava de gaz găurită și ce piste au criminaliștii
masini distruse de explozia din rahova
Zeci de mașini distruse de explozia din Rahova. Primăria Capitalei caută soluții pentru despăgubire
Bogdan Ivan.
Bogdan Ivan, avertisment pentru companiile din energie după explozia din Rahova: Toate au obligații clare și să le respecte
Șah
Federaţia Internaţională de Şah îl anchetează pe marele maestru rus Vladimir Kramnik care l-a acuzat pe americanul Naroditsky că trişa
bloc rahova explozie conducta gaz
Noi date din ancheta privind explozia blocului din Rahova: când au fost instalate cablul electric și conducta de gaze
Partenerii noștri
Pe Roz
Dakota Johnson, dezvăluiri neașteptate după despărțirea de Chris Martin. Semnalele care o pun în gardă când...
Cancan
România, LOVITĂ de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
Fanatik.ro
Albion Rrahmani, la un pas de Dinamo! Andrei Nicolescu: „Un jucător foarte interesant”
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Top trei fotbaliști de la FCSB scoși în evidență de presa din Italia după meciul cu Bologna. Improvizația lui...
Adevărul
Descoperire șoc. Vaccinul ARNm anti-COVID, arma secretă care combate cancerul
Playtech
Copacii pe care nu ai voie să-i tai, chiar dacă sunt în curtea ta. Amenzile pot ajunge la 10.000 de lei
Digi FM
Cine sunt cei doi tineri care au fost descoperiți fără viață într-o mașină. Aveau 20 de ani și plănuiau să...
Digi Sport
Gigi Becali a găsit vinovatul după FCSB - Bologna 1-2: ”El a pierdut meciul! O să rupă banca”
Pro FM
AJ McLean de la Backstreet Boys, mărturisiri emoționante despre fiicele sale „uimitoare”. Gestul care i-a...
Film Now
Cum au rezistat Kristen Bell și Dax Shepard 12 ani împreună: „Compromisurile trebuie să funcționeze pentru...
Adevarul
A fost Elena Ceaușescu mai rea decât soțul ei? Miturile care i-au năruit imaginea idealizată de propaganda...
Newsweek
Pensie scăzută cu 100 lei la Mica Recalculare pentru un pensionar. Casa de Pensii: Nu e singurul caz
Digi FM
Brigitte Bardot, după ce a apărut informația că a murit: "Nu știu cine e idiotul care a început acest fake...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Panică la Grădina Zoologică din San Diego. O gorilă a spart geamul incintei în fața vizitatorilor: „S-a...
Film Now
Cine e femeia care l-a convins pe Sean Bean să se însoare a cincea oară. A cunoscut-o într-un pub din Londra
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...