Live TV

O scrisoare deschisă a mai multor ONG-uri în sprijinul Oanei Gheorghiu a strâns peste 8.000 de semnături

Data actualizării: Data publicării:
oana gheorghiu 2
Foto: Oana Gheorghiu Facebook

Peste 8.000 de persoane au semnat până acum o scrisoare deschisă lansată de mai multe organizaţii civice prin care îşi arată sprijinul pentru vicepremierul Oana Gheorghiu, după ce Consiliul Superior al Magistraturii a acuzat-o de incitare la violenţă, ură sau discriminare.

CSM a anunţat luni că a decis să sesizeze organele abilitate pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare, în legătură cu declaraţiile vicepremierului Oana Gheorghiu despre pensiile ale magistraţilor.

Scrisoarea deschisă „Semnează pentru normalitate: Magistraţii nu sunt o categorie vulnerabilă şi defavorizată” a fost semnată până marţi dimineaţa de peste 8.000 de persoane. Se solicită CSM să îşi retragă plângerea penală şi să revină la rolul său fundamental - „apărarea justiţiei, nu a privilegiilor”, se arată pe pagina de Facebook a organizaţiei Corupţia Ucide, potrivit Agerpres.

„Consiliul Suprem al Magistraturii consideră că vicepremiera Oana Gheorghiu a incitat la violenţă, ură şi discriminare atunci când a încercat să apeleze la sentimentele umanitariste ale magistraţilor pentru a-i convinge să înţeleagă şi să accepte diminuarea pensiilor speciale. În consecinţă, CSM a formulat o plângere penală invocând articolul 369 din Codul penal, menit să apere categoriile protejate (adică persoanele sau grupurile de persoane atacate 'pe criterii precum rasă, etnie, naţionalitate, religie, gen, orientare sexuală, opinie politică, dizabilitate sau alte criterii similare').

E ridicol ca magistraţii, una dintre cele mai privilegiate categorii profesionale din România, să pretindă că sunt o categorie defavorizată şi vulnerabilă. Şi e periculos că un argument umanitarist, fie el oricât de nereuşit formulat, a ajuns să însemne în ochii magistraţilor români incitare la violenţă, ură şi discriminare”, susţin organizaţiile care au iniţiat demersul.

Potrivit acestora, magistraţii trebuie să înţeleagă că principiul independenţei justiţiei nu implică interdicţia de a discuta despre sistemul de justiţie şi, spun ei, ar fi fost preferabil ca magistraţii să se întrebe de ce a ajuns justiţia să aibă o imagine atât de negativă în România.

Ei amintesc că, „în urmă cu câţiva ani, cetăţenii au protestat sute de zile la rând în stradă pentru a apăra justiţia de atacurile politice”, iar acum „aceiaşi cetăţeni se simt abandonaţi şi trădaţi de justiţie”.

„Invităm magistraţii să reflecteze cu precădere asupra cauzelor acestei percepţii covârşitor negative asupra justiţiei. Şi să înţeleagă că a trata orice discuţie critică despre justiţie drept incitare la ură va agrava suplimentar această percepţie negativă. Noi, cetăţenii, vrem să simţim magistraţii alături de noi în această luptă pentru independenţa justiţiei. Din nefericire, în ultima vreme am simţit prea des că unii înalţi magistraţi nu sunt alături de noi, ci mai degrabă alături de propriile interese, legate mai ales de pensiile speciale şi de marii corupţi. De aici şi revolta noastră.

Invităm, aşadar, politicienii să se pronunţe cât mai responsabil în legătură cu independenţa justiţiei. Şi invităm, de asemenea, magistraţii să fie alături de cetăţeni în efortul de a construi un sistem de justiţie cât mai echitabil. Inclusiv sub raportul pensiilor speciale. Fiindcă, dacă nu reuşim să construim o Românie cu justiţie echitabilă, ne prăbuşim cu toţii în extremism şi în haos. Indiferent cât de normale sau de speciale ne-ar putea fi pensiile”, se arată în scrisoarea deschisă.

De asemenea, pentru vineri seara a fost programat un protest în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție. „Noi nu ieșim în stradă pentru un moft. Ieșim pentru că Justiția se prăbușește în fața noastră, iar tăcerea înseamnă complicitate”, spun organizatorii în pagina de eveniment creată pe Facebook. Ei cer revocarea șefei ICCJ, Lia Savonea.

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis luni un comunicat de presă în care susţine că, prin declaraţiile sale, Oana Gheorghiu a încălcat independenţa justiţiei şi statutul magistraţilor într-un mod „iresponsabil” şi „populist”.

Întrebată sâmbătă, într-o emisiune la Digi 24, cum ar rezolva problema pensiilor speciale ale magistraţilor, Oana Gheorghiu a răspuns: „Eu le-aş transmite magistraţilor un mesaj - le-aş spune că îi înţeleg. Este foarte greu să renunţi la un lucru care ţi s-a dat. Este foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani de asta şi dintr-o dată să ţi se spună că nu îl mai ai. Pentru oricine ar fi greu să facă asta. Dar cred că a fost un fel de Caritas acest lucru. Ei au fost prinşi într-un Caritas, care nu putea să dureze la nesfârşit şi oamenii care sunt pragmatici şi raţionali ar trebui să înţeleagă asta. România nu îşi permite să mai plătească aceşti bani, nu îşi permite să mai aibă pensionari speciali. Nu avem cum, iar dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente”.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident
1
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit...
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
2
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
4
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
diana buzoianu la o sedinta
5
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
Traian Băsescu l-a "pus la punct" pe Giovanni Becali. A folosit doar 7 cuvinte
Digi Sport
Traian Băsescu l-a "pus la punct" pe Giovanni Becali. A folosit doar 7 cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Presedintele României, Nicușor Dan.
Nicușor Dan: Declarația Oanei Gheorghiu e nefericită, reacția CSM e...
Mihai Barbu.
Mihai Barbu a demisionat de la conducerea Autorității pentru Reformă...
femei oameni pe strada bucuresti romania_shutterstock_284113175
Cum votează românii în funcție de gen: femeile preferă partide...
sorin grindeanu face declaratii la guvern
După Nicușor Dan, și Sorin Grindeanu spune că reacția CSM e...
Ultimele știri
Reacția Hamas la legea pedepsei cu moartea pentru teroriști votată în Israel: „Legalizează uciderea palestinienilor”
Atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii feroviare şi energetice din regiunea Odesa
Lukașenko cere belarușilor să folosească telefoanele fixe pentru „a nu fi spionați” și informațiile să ajungă în SUA sau Canada
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
dragos pislaru face declaratii
Dragoş Pîslaru: „România nu îşi mai permite să plătească pensii speciale”. Ce spune despre Oana Gheorghiu
box Mohammad Javad Vafaei
Peste 20 de olimpici și sportivi celebri cer Iranului să oprească execuția unui campion la box
ana birchall - octav ganaea inquam 20190430110401_OGN_3464-01
Ana Birchall, după plângerea penală a CSM împotriva vicepremierului: Oana Gheorghiu poate depune plângere pentru inducere în eroare
iulia motoc
Fost judecător CEDO: Discursul politic este fundamentul unei democrații. Poate include termeni care „şochează sau deranjează”
oana gheorghiu guvern
Mesaje de susținere din partea USR pentru Oana Gheorghiu, după plângerea penală anunțată de CSM împotriva vicepremierului
Partenerii noștri
Pe Roz
„Wow! Un munte de energie!”. Goldie Hawn, antrenament pe trambulină la 79 de ani: „Dansează ca și cum nimeni...
Cancan
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Cât costă o noapte de cazare la hotelul Simonei Halep înainte de Crăciun. Sportiva a publicat noile oferte...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Mihai Stoica, tot adevărul despre demisia lui Charalambous și Pintilii de la FCSB: „De ce să ne despărțim...
Adevărul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Playtech
Cine răspunde pentru infiltrațiile din tavan. Proprietarul de la ultimul etaj sau asociația de locatari?
Digi FM
Primar din Argeș, reacție după ce i-a dăruit fiicei un bolid de zeci de mii de euro: „Am o singură fetiță, nu...
Digi Sport
"Este incredibil să constanţi transformarea!" Maria Sharapova, din nou în lumina reflectoarelor
Pro FM
Lavinia Pîrva, anunțul care i-a surprins complet pe fani: „Nu e un nou început, e o continuare mai conștientă”
Film Now
Brendan Fraser, despre viața după ce a câștigat un Oscar pentru “solicitantul” The Wale: “Trebuie să muncesc...
Adevarul
Pista de biciclete în satul cu zece oameni, înconjurat de lupi și urși. Traseul spectaculos din creierii...
Newsweek
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.400.000 pensionari. „Banii sunt la bănci”. Când intră pensia pe card
Digi FM
Sebastian Stan spune că Marvel l-a ajutat să se dezvolte ca actor, însă a fost doar „primul pas”: „Trebuie să...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Dustin Hoffman și soția sa, apariție rară și plină de tandrețe. Tocmai au sărbătorit 45 de ani de mariaj, iar...
UTV
Loredana i-a făcut o dedicație specială Simonei Halep la Sala Palatului. „Un salut pentru unica și...