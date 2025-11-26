O şoferiţă a intrat cu maşina într-un stâlp de iluminat din Bucureşti. O pasageră de 20 de ani a murit pe loc

O şoferiţă a intrat marți noapte cu maşina într-un stâlp de iluminat din București, pe Calea Ferentari, o tânără de 20 de ani, aflată în autoturism, decedând în urma impactului.

„Din primele informaţii, o femeie în vârstă de 21 de ani a condus un autovehicul pe Calea Ferentari, dinspre Calea Rahovei către bulevardul Pieptănari, iar când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 110, în circumstanţe ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a lovit un stâlp de iluminat public”, informează Brigada Rutieră a Capitalei, potrivit Agerpres.

În urma accidentului de circulaţie, pasagera din autovehicul - o tânără în vârstă de 20 de ani - şi-a pierdut viaţa, iar conducătoarea autovehiculului a necesitat transportul la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

După impact, mai multe elemente de caroserie au sărit pe un alt autovehicul condus de un tânăr în vârstă de 19 ani pe aceeaşi direcţie de deplasare.

„Din considerente medicale, doar tânărul în vârstă de 19 ani a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind 0”, arată sursa citată.

În continuare, se efectuează cercetări pentru determinarea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Pe timpul efectuării cercetării la faţa locului, traficul rutier pe Calea Ferentari a fost restricţionat pe ambele sensuri de deplasare.

