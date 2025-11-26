Live TV

O şoferiţă a intrat cu maşina într-un stâlp de iluminat din Bucureşti. O pasageră de 20 de ani a murit pe loc

Data publicării:
masina de politie
Foto: Poliția Română

O şoferiţă a intrat marți noapte cu maşina într-un stâlp de iluminat din București, pe Calea Ferentari, o tânără de 20 de ani, aflată în autoturism, decedând în urma impactului.

„Din primele informaţii, o femeie în vârstă de 21 de ani a condus un autovehicul pe Calea Ferentari, dinspre Calea Rahovei către bulevardul Pieptănari, iar când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 110, în circumstanţe ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a lovit un stâlp de iluminat public”, informează Brigada Rutieră a Capitalei, potrivit Agerpres.

În urma accidentului de circulaţie, pasagera din autovehicul - o tânără în vârstă de 20 de ani - şi-a pierdut viaţa, iar conducătoarea autovehiculului a necesitat transportul la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

După impact, mai multe elemente de caroserie au sărit pe un alt autovehicul condus de un tânăr în vârstă de 19 ani pe aceeaşi direcţie de deplasare.

„Din considerente medicale, doar tânărul în vârstă de 19 ani a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind 0”, arată sursa citată.

În continuare, se efectuează cercetări pentru determinarea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Pe timpul efectuării cercetării la faţa locului, traficul rutier pe Calea Ferentari a fost restricţionat pe ambele sensuri de deplasare.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Folder, judge's hammer on table
1
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile...
harta moldova romania ucraina marea neagra
2
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia...
pensie.newsweek
3
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%. Expert: „Românii își...
salvamont
4
Turist cu hipotermie, dispărut în Bucegi după ce a cerut ajutor. După 17 ore de căutări...
Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Foto Getty Images
5
Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Ce bugetari...
E unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FBI oferă o recompensă de 15.000.000 $
Digi Sport
E unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FBI oferă o recompensă de 15.000.000 $
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2025-11-23 231356
Un autocar în care se aflau 24 de ucraineni a ajuns în șanț, în Brăila. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie
tanar la volan cu telefonul in mana
700 de șoferi tineri, implicați în accidente, anul trecut. Campanie inedită pentru siguranța la volan: Cum să fii un „șofer cool”
politist
Un poliţist de 24 de ani, care dirija traficul în Bucureşti, a fost accidentat de o maşină. Agentul a fost transportat la spital
pompieri smurd
Accident grav în Mureș. Șase oameni au ajuns la spital
ambulanta 112
Un microbuz s-a răsturnat pe DN 3, în județul Constanța. Cinci oameni au ajuns la spital
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-11-25 at 22.50.57
REPORTAJ România plătește 400 de milioane de $ pentru drone...
Moscow, Russia. 06 August, 2025. Russian President Vladimir Putin, left, welcomes U.S Special Envoy Steve Witkoff, before a face-to-face meeting at the Kremlin, August 6, 2025 in Moscow, Russia. Credit: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Alamy Live News
Steve Witkoff, puntea dintre Rusia și SUA. Dezvăluiri dintr-o...
Vladimir Putin pe o navă rusească / navă militară din marina Irlandei
„Este punctul zero” pentru orice atac al Rusiei împotriva UE: Țara...
NOWA DEBA, POLAND. 21 September 2022. Soldiers from Poland, the USA and Great Britain take part in the joint military exercise 'BEAR 22' (Polish: Niedzwiedz 22') in Podkarpacie, in eastern Poland. The exercises will last until Friday and are designed to
Aliații Ucrainei ar putea trimite trupe de sprijin în Kiev și Odesa...
Ultimele știri
Costuri de securitate fără precedent pentru târgurile de Crăciun din acest an, în Germania
Nicușor Dan prezintă în plenul Parlamentului Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030
Pericolul din spatele prăjiturilor și aperitivelor comandate online, de la vânzători fără autorizații. La ce riscuri ne expunem
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost trădată prințesa Diana de Martin Bashir. Noi detalii ies la iveală: „Viața ei ar fi avut alt curs...
Cancan
Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată MORTAL într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de...
Fanatik.ro
Presiuni uriașe pe Liga Profesionistă de Fotbal! Meciurile din etapa viitoare ar putea să nu fie transmise la...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Afacerea colosală pe care Gigi Becali ar putea să o facă. Peste 70% dintre români sunt alături de el. Sondaj...
Adevărul
Trump: „Suntem foarte aproape de un acord cu Ucraina”. Mesaj optimist de la Casa Albă privind finalizarea...
Playtech
Cine are dreptul la cumul pensie-salariu. S-a scurtat lista excepțiilor
Digi FM
A ajuns la urgențe după ce s-a tăiat într-o hârtie. Reacția corpului a surprins-o și pe ea: "A fost o...
Digi Sport
După 12 ani, a făcut anunțul despre Michael Schumacher: ”Am vorbit cu cineva foarte, foarte apropiat de el”
Pro FM
Cauza morții lui Freddie Mercury. O boală a vremii, negată mult timp public, i-a curmat viața la numai 45 de...
Film Now
Ar putea o femeie să fie James Bond în următorul film din serie? Ce spune Daniel Craig
Adevarul
Când campaniile electorale ard sute de mii de euro, iar oamenii simpli țin oameni cu nevoi în viață
Newsweek
Casa de Pensii anunță calendarul plății pensiilor pe decembrie. Cine ia 750 lei ajutor și 2.000 lei bonus?
Digi FM
Cei doi băieți ai lui Macaulay Culkin încă nu și-au dat seama că el este Kevin din Singur Acasă: "Nu au nicio...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Mereu fermecat de ea. Richard Gere și soția sa, gesturi dulci pe covorul roșu la Madrid. „Suntem suflete...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu