O şoferiţă a murit carbonizată după ce a intrat cu maşina într-un TIR, în județul Timiș

O femeie şi-a pierdut viaţa într-un accident care a avut loc, miercuri, pe centura de ocolire a municipiului Lugoj, dinspre Caransebeş spre Timişoara, după ce un autovehicul pe care îl conducea a pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu un TIR.

În urma impactului, a izbucnit un incendiu la autoturism, conducătoarea auto fiind carbonizată, arată o informare de presă a Poliţiei Timiş.

În autotren se aflau două persoane care nu au necesitat îngrijiri medicale, relatează Agerpres.

Traficul rutier în zonă a fost blocat pe ambele sensuri.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Pompierii lugojeni au intervenit pentru asigurarea măsurilor PSI şi prim ajutor.

Editor : Liviu Cojan