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O şoferiţă a pierdut controlul direcţiei de mers și a intrat cu mașina în zidul unei case din Alba. Femeia, găsită în stare de şoc

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Foto: Captură video ziarulunirea.ro
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O şoferiţă care circula în localitatea Oarda de Sus din judeţul Alba a pierdut controlul asupra direcţiei de mers iar maşina sa a intrat în zidul unei case. Femeia a fost găsită în stare de şoc.

Evenimentul rutier, în care a fost implicat un autoturism, s-a produs duminică după amiază pe strada Victoriei din Oarda de Sus. 

Martorii la accident au sunat la 112, anunţând că o maşină a derapat şi a ieşit de pe şosea, iar femeia de la volan este inconştientă. 

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Foto: Captură video ziarulunirea.ro

Salvatorii de la Detaşamentul de pompieri Alba Iulia au găsit-o pe femeie conştientă, neîncarcerată, însă în stare de şoc. 

Poliţia judeţeană Alba anunţă că face cercetări pentru stabilirea, cu exactitate, a împrejurărilor producerii evenimentului.

Editor : Liviu Cojan

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