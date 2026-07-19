O şoferiţă a pierdut controlul direcţiei de mers și a intrat cu mașina în zidul unei case din Alba. Femeia, găsită în stare de şoc

O şoferiţă care circula în localitatea Oarda de Sus din judeţul Alba a pierdut controlul asupra direcţiei de mers iar maşina sa a intrat în zidul unei case. Femeia a fost găsită în stare de şoc.

Evenimentul rutier, în care a fost implicat un autoturism, s-a produs duminică după amiază pe strada Victoriei din Oarda de Sus.

Martorii la accident au sunat la 112, anunţând că o maşină a derapat şi a ieşit de pe şosea, iar femeia de la volan este inconştientă.

Foto: Captură video ziarulunirea.ro

Salvatorii de la Detaşamentul de pompieri Alba Iulia au găsit-o pe femeie conştientă, neîncarcerată, însă în stare de şoc.

Poliţia judeţeană Alba anunţă că face cercetări pentru stabilirea, cu exactitate, a împrejurărilor producerii evenimentului.

Editor : Liviu Cojan