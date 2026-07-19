O şoferiţă a pierdut controlul direcţiei de mers și a intrat cu mașina în zidul unei case din Alba. Femeia, găsită în stare de şoc Data actualizării: 19.07.2026 18:05 Data publicării: 19.07.2026 18:04 Foto: Captură video ziarulunirea.ro Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google O şoferiţă care circula în localitatea Oarda de Sus din judeţul Alba a pierdut controlul asupra direcţiei de mers iar maşina sa a intrat în zidul unei case. Femeia a fost găsită în stare de şoc. Evenimentul rutier, în care a fost implicat un autoturism, s-a produs duminică după amiază pe strada Victoriei din Oarda de Sus. Martorii la accident au sunat la 112, anunţând că o maşină a derapat şi a ieşit de pe şosea, iar femeia de la volan este inconştientă. Foto: Captură video ziarulunirea.ro Salvatorii de la Detaşamentul de pompieri Alba Iulia au găsit-o pe femeie conştientă, neîncarcerată, însă în stare de şoc. Poliţia judeţeană Alba anunţă că face cercetări pentru stabilirea, cu exactitate, a împrejurărilor producerii evenimentului. Editor : Liviu Cojan Etichete: masina casa soferita accident alba oarda de sus Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și... 2 Mojtaba Khamenei, mesaj dur către Trump după suspendarea acordului de pace cu SUA... 3 Scopul explicit al discursului ținut de Donald Trump: pregătirea terenului pentru... 4 Ramzan Kadîrov spune că Rusia ar trebui să lanseze o operațiune militară împotriva... 5 Reacția lui Bogdan Ivan după anunțul lui Ilie Bolojan privind contoarele inteligente și...