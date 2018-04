O șoferiță băută a provocat un accident în Dâmbovița: „Două cafele am băut. Da' din acelea cu irish”

O ambulanţă care se îndrepta spre o urgenţă a fost lovită, marţi, pe DN 71, în zona localităţii dâmboviţene Aninoasa, de o maşină condusă de o femeie care a pierdut controlul volanului, informează IPJ Dâmboviţa, citat de Agerpres.

Foto: Stirile ProTV

Femeia de 50 de ani a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, a intrat pe contrasens şi a lovit o ambulanţă. Ulterior, a ricoşat într-o maşină parcată pe marginea drumului.

''Femeia a fost testată cu etilotestul si a prezentat o alcoolemie sub 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ea a fost rănită uşor. Ambulanţa nu avea pacient, se deplasa pe direcţia Târgovişte-Fieni'', a precizat, pentru AGERPRRES, purtătorul de cuvânt al IPJ Dâmboviţa, Alexandra Ciurea.

Întrebată de ce s-a urcat băută la volan, femeia a negat că ar fi consumat alcool, dar a recunoscut că a băut două cafele...irish (cafea cu whisky): ”Nu ştiu. Am zis, probabil din cauza cafelei. Două cafele am băut. Da' din acelea cu irish. Zi de zi am băut din aceea că era mai dulce, dar n-am ştiut că are aşa ceva”, a spus șoferița, potrivit Știrile ProTV.

Toate cele trei autovehicule implicate în accident au fost avariate.