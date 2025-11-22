Aproape o lună de zile până la Crăciun și deja la Rânca, gradul de ocupare pentru perioada Sărbătorilor este de 95%. Tarifele vor fi între 1.500 și 2.000 de lei de persoană, pentru 3 nopți cu cină festivă inclusă.

Recepționer: Mai avem o disponibilitate de un apartament, pe data de 22 decembrie, dacă v-ar interesa. Doar o zi disponibilă avem, un apartament care este la 400, la etajul 1, cu balcon, vedere în față.

În stațiunile de la munte, turiștii sună în număr mare să mai prindă un loc pentru vacanța de iarnă. La Rânca, în județul Gorj, camerele sunt închiriate până anul viitor.

În hotelurile și pensiunile de la munte se simte deja atmosfera de sărbătoare. Camerele au fost decorate, iar zăpada căzută în ultimele zile a determinat tot mai mulți turiști să sune și să facă rezervări pentru vacanța de iarnă. Așa se face că în acest moment, gradul de ocupare este de peste 95%, relatează Anamaria Ianc, jurnalist Digi24.

Locurile sunt deja ocupate până la final de februarie. Prețurile să știți că au crescut cu un 10% maxim, deși la unele produsele au rămas la fel, pe cazare doar cu un 10%. O cameră dublă este la prețul de 250 de lei. Pentru Anul Nou, sejurul de 3 nopți, 4 zile, se ridică undeva la 2.000 - 2.200 de lei de persoană, declară Ionuț Năgăra, proprietarul unui hotel.

Preparatele tradiționale rămân preferatele turiștilor.

Proprietar hotel: Garnița, tigaia picantă, papanașii sunt cei mai ceruți la noi. Pot servi o ciorbiță fierbinte, că tot e sezonul acum, să se încălzească.

Pentru ofertele de Crăciun și Anul Nou, prețurile ajung și la 2.000 de lei pentru 3 nopți. În această sumă sunt incluse și mesele festive.

