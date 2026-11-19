O susţinătoare a lui Călin Georgescu a făcut scandal, miercuri seară, refuzând să se legitimeze şi a agresat un jandarm. Dusă la secţia de poliţie, aceasta a acuzat dureri la un genunchi, fiind solicitat un echipaj medical. Pe durata procedurilor, aproximativ 25 de susţinători s-au aflat în faţa secţiei. Poliția Capitalei a anunțat că femeia a fost reținută pentru 24 de ore, pentru infracțiunea de ultraj.

Poliţia Capitalei anunţă că cercetările au fost preluate de către un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, care, împreună cu poliţiştii, a dispus efectuarea activităţilor specifice în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi a administrării probatoriului, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj.

„În urma administrării probatoriului, procurorul de caz a dispus măsura reţinerii faţă de femeia în cauză, pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj”, a transmis sursa citată.

„În jurul orei 22:10, pe timpul defluirii participanţilor din zona Arestului Central, o femeie a provocat tulburarea ordinii şi liniştii publice prin strigăte şi manifestări vocale repetate. La solicitarea forţelor de ordine, aceasta a refuzat în mod repetat să furnizeze datele necesare stabilirii identităţii, motiv pentru care a fost condusă la sediul Secţiei 14 Poliţie, cu autospeciala jandarmeriei”, a transmis, joi, Jandarmeria Bucureşti, citată de News.ro.

Jandarmii afirmcă că, pe timpul deplasării, persoana a devenit recalcitrantă, agresând fizic un jandarm, pe care l-a muşcat de mână şi l-a lovit în zona feţei, provocându-i leziuni.

„La sediul Secţiei 14 Poliţie, persoana a fost identificată, iar jandarmii au întocmit actele de sesizare a organelor de urmărire penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ultraj, prevăzută de art. 257 din Codul penal. Totodată, aceasta a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 2.000 de lei, pentru faptele prevăzute de art. 2, pct. 25 şi 31 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice”, a mai transmis sursa citată.

Pe durata desfăşurării procedurilor la sediul Secţiei 14 Poliţie, în exteriorul instituţiei s-au aflat aproximativ 25 de persoane, susţinători ai persoanei în cauză.

„În jurul orei 00:40, în urma unui apel la numărul unic de urgenţă 112, la faţa locului a fost solicitat un echipaj de poliţie şi unul medical. Ulterior, în jurul orei 02:00, persoana în cauză a solicitat asistenţă medicală, acuzând dureri la nivelul unui genunchi, fiind transportată la Spitalul Universitar pentru investigaţii şi îngrijiri medicale, sub escorta unui echipaj de poliţie”, se mai arată în comunicat.

În ceea ce priveşte jandarmul agresat, acesta s-a deplasat la Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici”, în vederea efectuării examinării medico-legale.

„Precizăm că actele de sesizare au fost înaintate organelor judiciare competente, iar cercetările se desfăşoară sub coordonarea procurorului competent. Jandarmeria Română condamnă orice formă de violenţă îndreptată împotriva personalului care îşi exercită atribuţiile legale şi reafirmă că intervenţiile structurilor sale se desfăşoară cu respectarea legii şi a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor”, arată jandarmii.

Editor : Ș.R.