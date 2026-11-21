O tânără de 26 de ani a ajuns la spital după un incident petrecut în trafic, în Cluj-Napoca. Femeia a coborât dintr-un autoturism în urma unui conflict cu șoferul și a început să ceară ajutor persoanelor din jur. Scenele au fost surprinse de camera de bord a unei alte mașini. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru violență în familie, deși primele verificări nu indică faptul că tânăra ar fi fost agresată fizic.

Incidentul a avut loc în Cluj-Napoca, unde o tânără de 26 de ani, din județul Botoșani, se afla într-un autoturism condus de un bărbat pe care îl cunoștea.

Potrivit primelor informații, între cei doi ar fi izbucnit un conflict spontan în timpul deplasării.

Imaginile surprinse de camera de bord a unui alt autoturism arată cum femeia încearcă să iasă din mașină și reușește să deschidă portiera cu forța. După ce coboară, tânăra începe să ceară ajutor persoanelor aflate în apropiere.

Din primele informații, cei doi s-ar fi certat, iar femeia ar fi avut o reacție nervoasă în urma conflictului.

Tânăra a ajuns la spital. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru violență în familie

La scurt timp după incident, polițiștii i-au identificat pe cei doi și i-au condus la audieri pentru a stabili împrejurările în care s-au petrecut faptele.

Potrivit primelor verificări, tânăra nu ar fi fost agresată fizic de bărbat.

Cu toate acestea, femeia a fost transportată la spital după ce a căzut și a suferit zgârieturi la un picior.

Și bărbatul a fost dus la o unitate medicală pentru un consult de specialitate.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele incidentului și au deschis un dosar penal pentru violență în familie.

Editor : Ș.A.