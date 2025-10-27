Live TV

O tânără a fost amendată şi s-a ales cu permisul suspendat, după ce a acroşat o motocicletă a Poliţiei Rutiere

Data actualizării: Data publicării:
masini de politie
Ambii conducători auto au fost testaţi alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

O tânără de 26 de ani a fost amendată cu 1.620 de lei şi s-a ales cu permisul suspendat pentru 30 de zile după ce a acroşat, luni, o motocicletă a Poliţiei Rutiere. Accidentul s-a produs în municipiul Botoşani, unde tânăra nu s-a asigurat la schimbarea benzii de circulaţie.

„Astăzi, în jurul orei 15:30, pe strada Marchian, din municipiul Botoşani, s-a produs un accident rutier soldat doar cu pagube materiale, în care a fost implicată motocicleta din dotarea Biroului Rutier. Din primele verificări a reieşit faptul că o tânără de 26 de ani, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe strada Marchian, la schimbarea benzii de circulaţie ar fi acroşat motocicleta din dotarea Poliţiei”, a transmis, luni, IPJ Botoşani.

În urma impactului nu au existat persoane rănite.

Ambii conducători auto au fost testaţi alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Conducătoarea auto va fi sancţionată contravenţional pentru utilizarea telefonului mobil fără dispozitivul "mâini libere" şi pentru neasigurarea la schimbarea benzii de circulaţie cu amendă în valoare de 1.620 de lei.

De asemenea, i se va suspenda exercitarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
salvador dali
1
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
2
Ziua inaugurării Catedralei Naționale. Mii de oameni au venit să vadă cea mai mare...
susținătorii lui călin georgescu la catedrala națională
3
Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
ilie bolojan in studioul digi24
4
Premierul Bolojan a dezvăluit că unii directori de companii și-au mărit indemnizațiile cu...
bile de la loto
5
REZULTATE LOTO - Duminică, 26 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
I-a furat peste 50.000 € ”celei mai frumoase femei din România” și i-a scris un singur cuvânt: ”Pe bune?”
Digi Sport
I-a furat peste 50.000 € ”celei mai frumoase femei din România” și i-a scris un singur cuvânt: ”Pe bune?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
carrefour
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este...
Xi jinping
Cărțile dragonului. Cele șapte elemente care-l fac pe Xi Jinping...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025
Cine este bărbatul prins de jandarmi la Catedrala Națională în timp...
O multime de oameni urmareste ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) din afara curtii catedralei, în București, 26 octombrie 2025.
Cozi impresionante la Catedrala Națională: 20.000 de oameni au...
Ultimele știri
Joe Biden susține că țara trece prin „zile negre” sub președinția lui Donald Trump: „Suntem mai puternici decât orice dictator”
Guvernul discută miercuri creșterea salariului minim pentru 2026. BNS: „Înghețarea ar adânci sărăcia și ar încălca legea europeană”
Un urs tânăr aflat în încurcătură a fost salvat lângă o pensiune din munții Apuseni
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
autocar argentina
Tragedie în Argentina: cel puțin nouă oameni au murit după ce autocarul în care se aflau a căzut de pe un pod
politist
Un polițist aflat în timpul liber a fost salvator pentru victimele unui accident din Mehedinți. Momentul, surprins de o cameră de bord
Salvamont
Încă un bărbat a murit pe munte, în Făgăraş, după ce a căzut 500 de metri din Vârful Lespezi. Recuperarea cadavrului, foarte dificilă
accident
VIDEO Accident în lanț pe DN1: 5 mașini și o motocicletă s-au ciocnit în Nistorești
tir
VIDEO Accident grav pe DN2: Doi oameni au murit după ce un TIR s-a răsturnat peste o maşină. Momentul impactului
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna noiembrie 2025. Berbecii sunt plini de energie, Balanțele învață să pună în echilibru viața...
Cancan
Fiul lui Nicușor Dan a oferit un moment viral la Catedrala Mântuirii Neamului! Gestul lui l-a făcut pe...
Fanatik.ro
Ce averi au candidații favoriți la alegerile pentru Primăria Bucureștiului. Cine e cel mai bogat dintre...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
„Îl botez și pe el!” Planul lui Gigi Becali pentru fotbalistul transferat pe 1.000.000 de euro
Adevărul
Arma „joker” care va decide soarta Ucrainei, dar ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Amendă până la 100.000 de euro dacă arunci uleiul uzat în chiuvetă. Gestul interzis prin lege în Spania
Digi FM
Dan Negru, comentariu dur privind sfințirea picturii Catedralei Neamului: „Poate că Iisus n-ar fi prins o...
Digi Sport
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului și ce a urmat e...
Pro FM
Familia lui Britney Spears, îngrijorată după ce artista a fost filmată conducând agresiv: „Arată că face...
Film Now
George Clooney, eroul din saga "Ocean's", ironic cu privire la jaful de la Luvru: "S-au descurcat bine"...
Adevarul
Cancerele care pot fi depistate prin două analize simple de sânge. „Omul sănătos trebuie să se lase înțepat”
Newsweek
Lovitură la pensie pentru o categorie de pensionari care pierd bani. Și mamele sunt afectate
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
În căutarea vieţii extraterestre. O exoplanetă telurică din clasa Super-Pământurilor, aflată la 20 de ani...
Digi Animal World
Cum arată un iepure fără urechi. A fost numit Van Gogh, iar imaginile cu el au făcut înconjurul lumii
Film Now
Britt Ekland, fată Bond în anii ’70, apariție rară în L.A. Cum arată la 83 de ani cea care a cucerit și...
UTV
Kim Kardashian a întors toate privirile într-o lenjerie transparentă la ziua ei de naștere