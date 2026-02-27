O tânără voluntară ISU a salvat viața unui bărbat inconștient la Baia Mare: „Primele minute sunt critice”

O tânără voluntară de 20 de ani, Maria Petrișor, a demonstrat miercuri cât de importantă este pregătirea temeinică și curajul în situații de urgență, salvând viața unui bărbat căzut inconștient pe asfalt în Baia Mare.

„Într-o lume în care timpul se măsoară adesea în griji cotidiene și rutină, pentru Maria timpul s-a măsurat astăzi în bătăi de inimă”, au transmis reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, vineri pe pagina de Facebook.

Maria tocmai se întorcea de la o activitate de informare preventivă organizată în cadrul Săptămânii Protecției Civile, când a fost alertată de strigătele disperate ale vecinilor. Aceasta a găsit un bărbat inconștient, cianotic și fără semne vitale, întins pe asfalt.

Fără să ezite, tânăra a preluat apelul la 112, iar dispecerul a realizat imediat că la celălalt capăt al firului este o persoană instruită. Maria nu era un simplu trecător: este voluntar în programul „Salvator din pasiune” de 3 ani la ISU Maramureș și activează de peste 2 ani ca voluntar în cadrul Spitalului Județean din Baia Mare.

Sub îndrumarea dispecerului, Maria a început manevrele de resuscitare. Chiar dacă se antrenase ore întregi pe manechine, aceasta a fost prima dată când viața unui om depindea direct de forța brațelor sale.

„Este prima dată când aplic o astfel de procedură pe o persoană”, a mărturisit Maria pentru IGSU.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

La scurt timp după începerea manevrelor, echipajele medicale au ajuns la fața locului, iar Maria a rămas alături de colegii de la SMURD, sprijinind intervenția până când inima bărbatului a început să bată din nou. Victima a fost transportată la spital în stare stabilă.

IGSU a subliniat că acest caz confirmă un adevăr simplu: primele minute sunt critice. Intervenția promptă a Mariei a asigurat oxigenarea organelor vitale până la sosirea suportului medical avansat.

„Cazul Mariei Petrișor este o dovadă vie a impactului pe care îl are voluntariatul în comunitate. La 20 de ani, Maria este un simbol al implicării tinerei generații și al succesului pe care colaborarea dintre cetățenii instruiți și serviciile de urgență îl poate genera”, au mai transmis reprezentanții IGSU.

„Suntem mândri de tine, Maria! Exemplul tău ne reamintește tuturor că un salvator e întotdeauna pregătit să sară în ajutor”, a încheiat instituția.

Editor : Ana Petrescu