O țintă aeriană a fost detectată în apropierea graniței României. Avioane F-18, ridicate de la sol

Radarele Ministerului Apărării Naționale a detectat vineri noapte o ţintă aeriană care evolua în apropierea graniței cu România, în zona localității Vâlkove din Ucraina. Au fost ridicate în aer două avioane F-18 spaniole, iar locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaj RO-Alert.

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în noaptea de 25 spre 26 septembrie o ţintă aeriană ce evolua în proximitatea localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România, a anunțat MApN sâmbătă dimineață.

„Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 00.15 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației”, a mai precizat sursa citată.

Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta aeriană a încetat la ora 01.30.

Editor : B.P.