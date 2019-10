O vedetă din „Game Of Thrones” a dezvăluit al cui era paharul de cafea uitat în cadru

Actriţa Emilia Clarke, vedetă din „Game Of Thrones/ Urzeala Tronurilor”, a dezvăluit al cui era paharul care părea să poarte sigla unui celebru lanţ de cafenele, uitat în cadru într-unul dintre cele mai controversate momente ale ultimului sezon al serialului, arată Sky News, citat de MEDIAFAX.

Emilia Clarke, interpreta rolului Daenerys Targaryen, personajul supranumit şi Mama Dragonilor, a vorbit într-un talk-show găzduit de Jimmy Fallon despre gafa remarcată de mulţi fani ai serialului.

În episodul „The Last of the Starks”, penultimul din seria „Game of Thrones”, personajele sărbătoreau eroismul Aryei Stark din timpul luptei de la Winterfell când, în planul secund a apărut Daenerys Targaryen cu un pahar de carton în față.

Imaginile publicate pe rețelele sociale aratau că paharul uitat pe masă în scena cu aer medieval ar fi avut un logo-ul unei cunoscute rețele de cafenele.

Misterul a fost rezolvat de actriţa care s-a numărat printre suspecţii principali, fiind foarte aproape de pahar în scena respectivă. Clarke a dezvăluit că vinovatul a fost Conleth Hill, care interpreta rolul Lord Varys. Acesta ar fi recunoscut că a greşit la o petrecere dedicată premiilor pentru care serialul a primit nominalizări.

„Am avut o petrecere înaintea decernării premiilor Emmy, şi Conleth, care îl joacă pe Varys şi stă alături de mine în scena respectivă m-a tras de-o parte şi mi-a spus «Emilia, trebuie să îşi spun ceva, dragă. Paharul de cafea era am meu». Era al lui! Era cafeaua lui Conleth. Aşa a zis el. A spus «Cred că era, îmi pare rău, dragă, n-am vrut să spun nimic pentru că toată lumea părea să fie cu ochii pe tine»”, a povestit actriţa.

Iniţial s-a crezut că paharul ar fi de la o reţea de cafenele internaţională, care nici nu are vreo franciză în apropierea locurilor în care se filma. Ulterior s-a spus că paharul era de la o cafenea din Banbrige, Irlanda de Nord, unde au fost turnate multe dintre scenele serialului.

Actriţa a spus că se bazează numai pe ceea ce i-a spus colegul său în legătură cu paharul: „Cred că el a fost. Aşa a zis. Poate era beat când mi-a spus, dar aşa a zis”.

Cel de-al optulea sezon al seriei „Game of Thrones” s-a încheiat în luna mai, mulți fani fiind nemulțumiți de finalul poveștii. Aproape două milioane de persoane au semnat o petiție care solicita refacerea ultimului sezon. Totuși, ultimul sezon a stabilit un record al nominalizărilor la premiile Emmy, adunând nu mai puțin de 32 de selecţii pentru reputatele trofee dedicate televiziunii în 2019.

Încă de la lansare, în 2011, „Urzeala Tronurilor” a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO. „Game of Thrones” a primit de-a lungul timpului foarte multe premii, inclusiv 47 de Primetime Emmy, cinci trofee din partea Sindicatului actorilor americani şi un Peabody Award. Inspirat din seria de romane „A Song of Ice and Fire/Cântec de gheaţă şi foc”, de George R.R. Martin, serialul „Urzeala tronurilor” are o acţiune amplasată într-un ţinut fictiv, numit Westeros. Magia, aventurile eroice şi elementele fantastice vin în completarea acţiunii din „Urzeala tronurilor”.

Editor: A. D.