O zi, toate perspectivele: figurile emblematice ale Digi24, DigiSport, Digi FM și PRO FM fac schimb de microfoane pe 29 ianuarie

Joi, 29 ianuarie, stațiile de radio și televiziune ale Grupului DIGI lansează un experiment editorial unic pe piața media românească, SWITCH DAY: pentru 24 de ore, vocile cunoscute de pe frecvențele PRO FM și Digi FM inversează rolurile cu colegii de breaslă și ajung atât pe micile ecrane, cât și online, în timp ce jurnaliștii și prezentatorii de la TV își testează talentul, spontaneitatea și versatilitatea în fața microfoanelor radio.

Una dintre cele mai neașteptate mutări îl aduce pe Vlad Craioveanu din studioul Digi FM la pupitrul știrilor Digi24. În replică, jurnalistul Digi24, Cosmin Prelipceanu, revine la prima sa pasiune, radioul, și va coordona o parte din emisia stațiilor radio din Grup. După-amiaza este rezervată altor surprize: Teodora Tompea se va afla ON-AIR cu ascultătorii PRO FM într-o ediție exclusivă, în timp ce Dan Filoti va lăsa arena sportivă pentru analiza politică de pe platforma digi24.ro.

Cosmin Prelipceanu Digi24

Rocadele continuă pe parcursul întregii zile: Ionuț Bodonea debutează la masa jurnalului Digi Sport, preluând legătura de la Andreea Trușcă, viitoarea gazdă la Digi FM. În paralel, ceilalți doi matinali PRO FM – Bianca și Bogdan – duc mai departe energia emisiunilor de la radio LIVE la Digi24. Și veștile nu se opresc aici: Oana Zamfir înlocuiește playlist-ul de dimineață, de la Digi FM, cu agenda sportivă a momentului, direct din platoul Digi Sport, iar Liza Săbău (PRO FM) completează formula de joc, la Digi Sport, pe postul lui Dan Filoti. Toate programele își vor schimba ritmul și o vor face ca la carte.

Vedetele implicate sunt încântate de idee și pregătite să ia parte la provocarea SWITCH DAY:

„Sunt extrem de fericit că facem proiectul acesta pe 29 ianuarie. Și recunosc: am și emoții. Sper ca toți prietenii noștri din universul media DIGI să fie înțelegători cu noi, dar mai ales cu mine. Voi fi la pupitrul Știrilor Digi24. La probe a fost foarte bine, însă în direct, simt de pe acum că acestea vor fi mari. E genul de moment care contează și pe care nu-l tratezi niciodată superficial. Seara voi face schimb cu Cosmin Prelipceanu. Abia aștept să-l surprind cu povești care ne unesc, dar pe care sunt convins că nu le știe. Pentru mine, Cosmin Prelipceanu este omul legat invariabil de toate evenimentele sociale esențiale: vot, proteste, dezbateri. Să-l vedem într-o altă ipostază va fi, cu siguranță, un mic spectacol. Mai sunt și câteva mutări interesante pe care le păstrăm pentru noi, cel puțin deocamdată”, a declarat Gabriel Fereșteanu (PRO FM).

Gabriel Fereșteanu PRO FM

La rândul său, Cosmin Prelipceanu (Digi24) a adăugat: „SWITCH DAY înseamnă pentru mine o întoarcere la radio, chiar și pentru o singură zi. Nu vă ascund că o fac cu o doză de nostalgie, pentru că radioul a păstrat mereu un loc aparte în sufletul meu. Acolo am avut pentru prima dată ocazia să fac știri și să le discut în direct cu oamenii, în calitate de jurnalist. Mi-e dor de interacțiunea aceea și de relaxarea radioului. Așa că, salut inițiativa marii familii DIGI de a ne provoca să facem acest schimb de roluri cu prietenii noștri de la Digi FM, PRO FM, Digi Sport și digi24.ro.”

Cu stilul său inconfundabil, Lucian Mîndruță (Digi FM) nu putea lipsi din lista celor care s-au alăturat acțiunii: „Am visat azi-noapte că m-au dat afară de la Digi FM și eu fugeam cu microfonul la PRO FM. Ce să vezi? S-a împlinit visul. Dar nu vă bucurați. Doar O ZI! De SWITCH DAY, pe 29 ianuarie, mă veți găsi pe frecvențele PRO FM, de la 9 dimineața, la Bodonea, Bianca și Bogdan. Hai că o să fie bine. Radioul este ca mersul pe bicicletă. Fără frâne!”

Lucian Mindruta Digi FM

Entuziasmul este împărtășit și de Andreea Trușcă (Digi Sport), care abia așteaptă experiența ON-AIR: „Mă bucur foarte mult să iau parte la SWITCH DAY și nu pot decât să îi felicit pe colegi pentru această idee. Mereu m-a atras radioul și pot spune că mi se va îndeplini o dorință chiar la început de an. Sunt nerăbdătoare să fiu în spatele microfonului și să le ofer ascultătorilor cele mai recente informații, muzică de calitate și noutăți din sport, așa cum i-am obișnuit deja la Știrile Digi Sport.”

Andreea Trușcă Digi Sport

Odată cu această premieră, care aduce prezențe îndrăgite din peisajul audiovizual în contexte atipice, publicul va putea descoperi fiecare brand media din portofoliul DIGI dintr-o multitudine de perspective. SWITCH DAY depășește cadrul unui simplu exercițiu editorial de o zi și devine o demonstrație a forței unui ecosistem media integrat, în care știrile, sportul și muzica se întâlnesc natural, în moduri dinamice și captivante. Pentru 24 de ore, rolurile se inversează, însă vocea rămâne aceeași. Formatele se transformă, dar valorile și identitatea se păstrează, și sperăm că experimentul inedit să țină audiența pe recepție de dimineața până seara.

Joi, 29 ianuarie, canalele DIGI se vor conecta într-un dialog unic și deschis: SWITCH DAY!

Ionuț Bodonea - PRO FM & Cristi Toporan -Digi24

Despre Digi FM

Sub manifestul "NEWSIC Radio", Digi FM propune cea mai tare combinație de muzică, știri și divertisment. Radioul privat cu cea mai mare acoperire de pe întreg teritoriul României propune ascultătorilor un conținut dinamic și atractiv, în care știrile de maximă importanță sunt prezentate în echilibru perfect cu poveștile fascinante ale oamenilor de rând și cu dezbaterile consistente sau dialogurile efervescente ON AIR, toate îmbinate cu muzică atent aleasă și premii care fac zilele cu adevărat speciale. Din portofoliul Grupului DIGI mai fac parte posturile TV: Digi24, Digi Sport 1, 2, 3 și 4, primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, televiziunile tematice: Digi World, Digi Life, Film Now și Digi Animal World, cele muzicale: UTV, Music Channel, Hit Music.

Despre PRO FM

PRO FM este una dintre longevive stații radio din România, făcând parte din portofoliul Grupului DIGI din 2015. PRO FM s-a impus ca o voce puternică în peisajul media românesc, oferind o gamă diversificată de conținut muzical și de divertisment pentru ascultătorii din întreaga țară. Prin acoperirea națională de 57% în mediul urban și diversitatea audienței, postul este apreciat pentru selecția inspirată de hituri contemporane, de la pop și rock la dance și hip-hop. Sub sloganul "Open radio", PRO FM reflectă viziunea sa modernă și orientată spre viitor, rămânând destinația preferată pentru ascultătorii care se delectează cu muzică de calitate și experiențe autentice.

Despre Digi24.ro

Digi24.ro este principala sursă de informare pentru mai mult de 8,5 milioane de vizitatori unici (medie lunară în ultimele 12 luni) care generează lunar, în medie, peste 65 de milioane de afișări de pagină, potrivit Biroului Român de Audit Transmedia. Digi24.ro face parte din Grupul DIGI, care deține televiziunea de știri Digi24 HD, televiziunile de sport Digi Sport 1, 2, 3 și 4, postul Film Now (pay-TV), canalele documentare Digi World, Digi Life și Digi Animal World, televiziunile muzicale UTV, Hit Music Channel și posturile de radio Digi FM, PROFM, DIGI24 FM și Dance FM.

Despre Digi Sport

Urmăritorii Digi Sport au acces atât la cele mai iubite competiții sportive de înaltă calitate din România – Superliga, Liga 2 și Cupa României – cât și din lume, acoperind evenimentele fotbalistice prestigioase, precum UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga și UEFA European Qualifiers, dar și campionatele europene și mondiale de handbal și MotoGP. De asemenea, Digi Sport difuzează, în exclusivitate, în fiecare an, turneele de mare impact din circuitul WTA, în care evoluează și sportivele din România, precum și competițiile ATP. Televiziunile Digi Sport 1, 2, 3, 4 și site-ul digisport.ro fac parte din Grupul Digi, alături de televiziunea de știri Digi24, primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, postul Film Now (pay-tv), televiziunile tematice Digi World, Digi Life și Digi Animal World, televiziunile de muzică UTV, Music Channel, Hit Music și posturile de radio Pro FM, Digi FM, Dance FM și Chill FM.

