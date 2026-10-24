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News Alert Oameni evacuați de urgență dintr-un bloc din Capitală după ce pe fațada clădirii a apărut o crăpătură uriașă. Pericol de prăbușire

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Bloc evacuat în Capitală. Foto: ISU BIF
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Zeci de oameni au fost evacuați dintr-un bloc din Sectorul 6 al Capitalei după ce fațada clădirii s-a fisurat. Salvatorii iau în calcul riscul ca o parte din clădire să se prăbușească. Este posibil ca această crăpătură să fi apărut, după cutremurul de la începutul săptămânii.

Într-o intervenție la Digi24, șeful DSU Raed Arafat a explicat că un locatar al blocului a sunat la 112 să reclame că pe fațada clădirii au apărut crăpături iar ISU a luat mai multe măsuri preventive, prima fiind evacuarea blocului. Totodată, a fost chemat Institutul de Stat în Construcții care va face o evaluare a clădirii. În cazul în care crăpăturile nu au impact asupra structurii blocului, locatarii se vor putea întoarce în case.  

„Dacă se consideră că este de evacuat permanent, atunci vor fi găsite soluții pentru locatarii evacuați. Dacă se ia decizia că nu trebuie evacuat, locatarii se vor întoarce în bloc. Este o chestiune care va fi stabilită în cursul zilei de astăzi. Cei care refuză evacuarea se solicită să semneze pe proprie răspundere că refuză evacuarea. Dacă se va stabili că blocul are un risc major și nu mai poate fi locuit, atunci evacuarea va deveni obligatorie”, a transmis Raed Arafat. 

Potrivit ISU, blocul este semnalizat pentru risc seismic. 

„Intervenim pe Drumul Taberei nr. 30, Sector 6, București, ca urmare a unui apel realizat prin numărul unic de Urgență 112, prin care un locatar a sesizat o crăpătură între două scări de bloc, de la nivelul etajului 5 până la nivelul etajului 8, al unui imobil de locuințe colective cu regim de înălțime P+8.

Imobilul de locuințe colective este semnalizat pentru risc seismic. Din informațiile preliminare scara de bloc este constituită din 36 de apartamente și locuită de 65 de persoane.

În momentul de față nu este cert dacă crăpătura a survenit ca urmare a cutremurului din data de 19.10.2026”, a transmis ISU într-un comunicat. 

Autoritățile au luat decizia de a evacua oamenii care locuiesc în cele două scări de bloc. În paralel se intervine cu o autospecială DSU de strângere cu apă și spumă, un echipaj SMURD și o autospecială de transport personal, în cazul în care apar victime.

Au fost solicitați în sprijin și inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții pentru a realiza o expertiză tehnică.

Editor : I.B.

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